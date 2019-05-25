В Самаре проходят "Дизайн-выходные"

В субботу, 25 мая, на площадке самарского отеля "Лотте" стартовала Всероссийская конференция "Дизайн-выходные". В Самаре она проводится во второй раз. В ней принимают участие более 1 тыс. дизайнеров и арт-директоров из России и ближнего зарубежья. В первый день работы конференцию посетил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Рад, что у нас "Дизайн-выходные" проходят так масштабно. В первую очередь, мы проводим их для жителей Самарской области, но к нам приехало и много экспертов из других регионов нашей страны. Мы рады их приветствовать, — сказал он. — "Дизайн-выходные" — это определенный толчок, драйвер, импульс развития территории. Это импульс для людей, которые ищут что-то новое. Ищут как оптимизировать пространство, свой бизнес, себя. Здесь идет живое обсуждение, обучение. Представленные проекты вызывают интерес".

Участники конференции представили свои проекты на выставке по четырем основным направлениям: информационные технологии и дизайн, дизайн городской среды, промышленный дизайн, бизнес дизайн и дизайн офисных пространств.

Глава региона оценил многие разработки. Например, компания VRDezignLAB специализируется на виртуальной реальности. На конференции представители фирмы рассказали и даже показали гостям, как с помощью технологий VR можно заниматься дизайном помещений: в шлеме виртуальной реальности пользователь может оказаться в смоделированном помещений.

"Это не просто просмотр картинок, а самая настоящая прогулка по готовому объекту, — отметил директор организации Сергей Финогенов. — Здесь можно поменять цвет напольных покрытий, стен, мебели, в том числе, заменить их материал. Кроме того, можно переставлять предметы".

Губернатор отметил, что такой проект можно было бы использовать в Самаре. Например, при разработке проекта по реконструкции Загородного парка. "Ряд проектов уже разработан. Я хотел бы предложить и вам принять участие в этой работе, — обратился Дмитрий Азаров к Сергею Финогенову. — Я бы хотел посмотреть заранее, как будет выглядеть парк, и показать людям".

Также прозвучал ряд предложений по созданию новых арт-объектов. "Вы дайте предложения по созданию арт-объектов, чтобы они были интересны молодежи. Меня интересует территория около стадиона, чтобы там была "движуха", чтобы эти объекты притягивали людей", — сказал Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров и Сергей Финогенов также обсудили возможность создания специального обучающего центра по виртуальной реальности в Самаре для школьников и студентов. "У нас есть проект "Содействие", подайте заявку, — предложил глава региона. — Такой центр мне интересен, идею точно поддержим!"

Директор по разработке компании Magenta-technology Дмитрий Альберт рассказал о программе для оптимизации и контроля маршрутов движения транспорта. Программу можно применить при разработке маршрутов общественного транспорта в крупных городах, таких, как Самара и Тольятти. С помощью этого программного продукта можно полностью контролировать вывоз коммунальных отходов и маршруты передвижения перевозчиков до полигонов, а также чистоту площадок сбора ТКО. Самарская разработка уже готовится к применению в Москве и Перми.

"Нужно активнее работать с нашими перевозчиками и регоператором по вывозу ТКО", — отметил глава региона. Дмитрий Азаров поручил руководителю департамента информационных технологий и связи Станиславу Казарину совместно с министерством ЖКЖ проанализировать разработку и подготовить предложения по ее внедрению на территории региона.

Ряд компаний также предложили свои идеи по созданию и развитию знаковых мест в Тольятти. Речь шла о территории, которую молодые дизайнеры предложили благоустроить в рамках проекта "32 квартал". Был представлен проект реконструкции Дворца культуры и творчества.

Кроме того, руководитель студии "Art Way" Оксана Гладкова рассказала о граффити в честь исторической победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018, которое появилось на доме № 369 по улице Ново-Садовой в Самаре, и прославилось на всю страну.

"В этом году мы обустраиваем целый квартал, прилегающий к зданию, где уже осенью этого года разместится Шестой кассационный суд, — обратил внимание Дмитрий Азаров. — Там запланирован ремонт фасадов зданий, подумайте, как их можно было бы креативно оформить".

Губернатор договорился с представителями ряда компаний провести дополнительную встречу в июне, чтобы выслушать их содержательные предложения по дизайну Самарской области, по брендированию региона. "Это ценно и важно. Сегодня очень серьезная конференция между регионами и городами за узнаваемость, поскольку во многом это является основой для привлечения инвестиций", — заметил глава региона.

Также на конференции проходят лекции, мастер-классы, дискуссии. В качестве спикеров выступают около 30 ведущих специалистов в сфере дизайна и урбанистики. Ключевая тема этого форума — дизайн — как инструмент развития.