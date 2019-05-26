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В Курумоче удачно приземлился самолет, кабину которого осветили зеленым лазером над Новокуйбышевском

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 мая, в 21:21 произошло освещение кабины воздушного судна Boing 738 М рейса 331 "Сочи-Самара" авиакомпании "Победа" лазером зеленого цвета при полете над территорией Новокуйбышевска на высоте 1,5 тыс. метров, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На борту самолета находилось 135 пассажиров. Освещение кабины произошло предположительно с территории населенного пункта.

По данным надзорного ведомства, воздушное судно благополучно приземлилось в 21:30 в аэропорту "Курумоч".

По факту случившегося Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка.

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