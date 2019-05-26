В Курумоче удачно приземлился самолет, кабину которого осветили зеленым лазером над Новокуйбышевском

В субботу, 25 мая, в 21:21 произошло освещение кабины воздушного судна Boing 738 М рейса 331 "Сочи-Самара" авиакомпании "Победа" лазером зеленого цвета при полете над территорией Новокуйбышевска на высоте 1,5 тыс. метров, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На борту самолета находилось 135 пассажиров. Освещение кабины произошло предположительно с территории населенного пункта. По данным надзорного ведомства, воздушное судно благополучно приземлилось в 21:30 в аэропорту "Курумоч". По факту случившегося Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка.