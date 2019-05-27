Глава Нижне-Волжского БВУ Евгений Бабичев покинул свой пост

Евгений Бабичев, возглавлявший самарский отдел Нижне-Волжского бассейнового водного управления (НВБВУ), 10 мая покинул свой пост, пишет "Самарское обозрение". В этой должности он отработал все три года срока служебного контракта.

Информацию об этом кадровом решении изданию подтвердили в центральном аппарате НВБВУ в Волгограде, но раскрыть причин не смогли, порекомендовав все подробности выяснять на месте. Заместитель руководителя Галина Коцюбинская уточнила лишь, что Бабичев "ушел в связи с окончанием срока государственного контракта, который истек 10 мая".

Экс-руководитель управления Росприроднадзора по Самарской области Владимир Довбыш утверждает, что отставка Евгения Бабича связана с банальной утратой интереса чиновника к выполняемой работе. "Он просто не стал продлевать контракт. Сейчас отдыхает", - заверил Довбыш.

Не смогли в НВБВУ и ответить, кто станет новым руководителем. Этот вопрос, по всей видимости, связан с другим - за полгода до ухода Евгения Бабичева сменилось руководство управления в Волгограде. Занимавший свой пост целых 16 лет Анатолий Быков покинул его, сдав бразды правления Фархаду Миробидову. Однако Миробидов до сих пор работает с приставкой "и.о.". Да и в прошлый раз поиски нового руководителя отдела заняли немалый срок. Евгения Бабичева назначили на должность спустя лишь полтора года после выхода на пенсию его предшественника Евгения Пермякова. Пока обязанности руководителя исполняет Галина Коцюбинская, которая работает в отделе уже 10 лет, придя когда-то в ведомство на должность специалиста.

Новый руководитель отдела будет отвечать и за распределение участков под водопользование, и за различные виды деятельности по сохранению Волги. На протяжении нескольких лет отдел водных ресурсов чаще всего фигурировал в темах, связанных с распределением участков федеральных акваторий и соблюдением условий договоров водопользования. Этот блок всегда был наполнен конфликтами, вплоть до судебных разбирательств по самым разным поводам.

От преемника Бабичева зависит также активность борьбы с незаконно размещенными на воде всевозможными объектами - плавучими платформами, дебаркадерами, понтонами, банями, даже домами и дачами. Как уверяли год назад эксперты "СО", до 90% всего, что размещено на воде, незаконно. Борьбу с этим, правда, ведет не только НВБВУ, но также органы прокуратуры, Росприроднадзор и т.д. И все же до сих пор особыми победами эта борьба не увенчалась.