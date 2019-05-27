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Власть и политика

Алексей Захаров: "Ждем от "Линии успеха" ответов на вопросы предпринимателей"

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 мая, в Самаре проходит крупнейший региональный бизнес-форум "Линия успеха", организованный правительством региона.

Мероприятие проводится в целях реализации в Самарской области национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также в рамках празднования Дня российского предпринимательства.

Своими ожиданиями от его работы поделился председатель самарского регионального отделения "Деловой России" Алексей Захаров.

"Мы ожидаем неформального общения предпринимателей с представителями власти, ответов на острые вопросы, которые есть у предпринимателей. А также рассказа об основных направлениях профильного нацпроекта, о том, куда регион будет двигаться в ближайшие годы. Это необходимо, чтобы предприниматели имели возможность вписать свои проекты в эти тренды", — отметил он.   

Также Алексей Захаров подчеркнул важность мероприятия для обмена предпринимателей опытом и историями успеха.

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