Дмитрий Азаров принял участие в работе бизнес-форума "Линия успеха"

В понедельник, 27 мая, в гостиничном комплексе "Lotte" состоялся региональный бизнес-форум "Линия успеха". В течение дня предприниматели, ведущие российские бизнес-тренеры и эксперты принимали участие в работе тренингов, круглых столов, мастер-классов и презентаций на актуальные темы. В форуме принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Здесь глава региона провел встречу с представителями бизнес-сообщества. В формате открытого диалога Дмитрий Азаров обсудил с опытными и начинающими предпринимателями вопросы, касающиеся поддержки малого и среднего предпринимательства, а также другие актуальные темы.

"Мы всегда готовы и к добрым советам, и к конструктивной критике, и к предложениям. Ведь этот форум готовится именно для вас, для того, чтобы мы вместе понимали задачи, которые стоят перед регионом, чтобы мы чувствовали проблемы, которые сегодня являются наиболее актуальными. Ваши пожелания крайне важны для нас, для обратной связи, потому что на основе этой обратной связи я буду планировать дальнейшую деятельность не только министерства экономического развития, но и правительства в целом", — отметил Дмитрий Азаров.

Председатель СРО "Опора России" Ирина Титова задала вопрос о необходимости определения перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется от кадастровой стоимости. Она отметила, что во многих регионах РФ приняты нормативы по площадям таких помещений, например, от 200 м: "Отсутствие таких критериев приводит к тому, что налогом облагаются, например, небольшие помещения сельских магазинов, а для их владельцев даже небольшие суммы могут быть чувствительными".

Дмитрий Азаров поддержал инициативу Ирины Титовой и поручил министру экономического развития Самарской области Дмитрию Богданову совместно с профильными ведомствами и общественными организациями разработать такие критерии. Они должны учитывать не только площадь помещения, но и вид бизнеса, а также территориальное расположение объекта МСП.

Свой вопрос губернатору Самарской области задал и предприниматель Сергей Рыжов. Его компания занимается развитием промышленного туризма в губернии — организует экскурсии на предприятия для гостей региона и школьников. Проект уже был представлен Агентству стратегических инициатив и был рекомендован к тиражированию в других регионах.

"Для того, чтобы флагманом этого направления стал наш регион, я предлагаю подписать соглашение между АСИ и правительством региона по развитию данного направления", — сказал Сергей Рыжов.

Дмитрий Азаров поблагодарил предпринимателя за работу и высказанное предложение: "Это не только перспективное направление туризма, это, прежде всего, профориентация для ребят, воспитание патриотизма. Проекту обязательно будет оказана поддержка".

Директор одной из мясных компаний Максим Гинзбург задал вопрос о предоставлении субсидий на модернизацию и закупку оборудования для мясоперерабатывающей отрасли. Глава региона отметил, что такие программы поддержки уже есть, однако, по всей видимости, информирование о них не выстроено должным образом. В связи с этим Дмитрий Азаров поручил руководству министерства экономического развития вместе с МСП разработать удобную и понятную форму информирования о мерах поддержки, которая будет позволять каждому предпринимателю наглядно видеть, на какие формы поддержки может рассчитывать его бизнес.

Диалог с предпринимателями губернатор продолжил на пленарном заседании форума "Линия успеха". Дмитрий Азаров рассказал о реализации одного из 12 нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимателей инициативы" — на территории Самарской области".

Он отметил, что на территории региона сегодня работают почти 139 тыс. субъектов МСП. Самарская область по этому показателю занимает второе место в ПФО: численность занятых в сфере составляет более 460 тыс. человек — 28% от числа занятых в губернии.

"По итогам прошлого года оборот малых предприятий составил 554 млрд рублей. Это очень серьезный, заметный вклад в ВРП и экономику региона, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Развитие предпринимательства- одна из важнейших задач, определенных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным для всей страны и Самарской области, где люди активные и предприимчивые. Им нужно дать возможность реализовать себя".

Глава региона отметил, что нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" структурирован так, чтобы предложить необходимые меры поддержки предпринимателю от появления идеи до ее реализации: "Реализация нацпроекта в целом по РФ позволит увеличить численность занятых в сфере МСП до 25 млн человек, долю ВРП — до 32,5% к 2024 году".

Нацпроект включает ряд федеральных проектов, каждый из которых направлен на определенные аспекты развития предпринимательства. Это поддержка фермеров и развитие сельхозкооперации, расширение имущественной поддержки, создание благоприятных условий для самозанятых граждан, информирование субъектов МСП о мерах поддержки, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе, льготному финансированию. Предполагается увеличение объемов предоставляемых льготных микрозаймов -до 1 миллиарда, поручительств по кредитам — до 5 млрд руб. заемных средств.

Дмитрий Азаров рассказал, что в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" будет создана единая "точка доступа" для экспортеров — субъектов МСП на площадке регионального Центра поддержки экспорта. Всего в области будут созданы десять центров "Мой бизнес", три из них откроются в этом году в Самаре, Тольятти и Сызрани.

"Фактически это "Дом предпринимателя", где можно получить комплексную помощь в развитии своего бизнеса по принципу "единого окна", — отметил губернатор. — В Чапаевске и Красноярском районе будут созданы промышленные парки с производственными корпусами, необходимыми для МСП".

Также на пленарном заседании форума состоялось подписание соглашения между правительством региона и ПАО "Сбербанк". Оно нацелено на упрощение процессов выхода продукции и услуг Самарской области на мировые рынки, в том числе посредством использования площадки Bank of Business Partners.

"Этим соглашением мы расширяем наше сотрудничество в вопросах поддержки малого и среднего предпринимательства. У "Сбербанка" грамотные менеджеры, которые готовы бизнесу помогать правильным образом упаковывать проект, кристаллизировать бизнес-идею и достигать успеха, — сказал Дмитрий Азаров. — Меры поддержки МСП — это не всегда только деньги. Предприниматели зачастую нуждаются в наставничестве, в обучении новым навыкам — например, умения не допустить кризисных ситуаций. Здесь у "Сбербанка", пожалуй, лучший наработанный опыт и экспертная библиотека".

Подводя итог форума "Линия успеха", губернатор подчеркнул, что на форуме удалось выстроить неформальный, живой диалог о проблемах и актуальных вопросах развития МСП и поздравил участников с Днем российского предпринимательства.

"Сегодня предпринимательство становится уважаемым и востребованным направлением развития общества, — подчеркнул глава региона. — Я поздравляю всех, кто отвечает за свой бизнес, за всех людей, которые работают в этом бизнесе, всех, кто готов брать на себя ответственность и достигать результата. Я искреннее желаю вам успехов. Ваши успехи — это успехи Самарской области! С праздником!".

После заседания Дмитрий Азаров также пообщался с участниками выставки бизнес-проектов "Сделано в Самарской области". Свою продукцию представили производители пищевых продуктов, предметов интерьера, авторы обучающих программ и даже производители досок и одежды для серфинга.