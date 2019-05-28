Сергей Шнуров: "Поле солнечных батарей под Самарой выглядит почти так же круто, как я без одежды"

Лидер группировки "Ленинград", известный рок-музыкант, художник и общественный деятель Сергей Шнуров не обошел вниманием факт открытия под Самарой солнечной электростанции, расположившейся на площади 220 га.

"Думаете, энергия солнца — это что-то из китайского футуризма? Да как бы ни***, под Самарой вон построили поле солнечных батарей на 220 гектарах, выглядит почти так же круто, как я без одежды", — написал "Шнур" в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, 21 мая рядом с Новокуйбышевском состоялось официальное открытие солнечной электростанции мощностью 75 МВт. Она стала самой крупной в ПФО и одной из крупнейших солнечных электростанций в РФ.