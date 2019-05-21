В Самарской области запущена третья очередь солнечной электростанции

Во вторник, 21 мая, рядом с Новокуйбышевском состоялось официальное открытие солнечной электростанции мощностью 75 МВт. Она стала самой крупной в ПФО и одной из крупнейших солнечных электростанций в РФ. В церемонии открытия объекта принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Первая очередь станции была запущена в октябре, вторая в декабре 2018-го, третья — сегодня. Глава региона осмотрел СЭС, пообщался с коллективом и обсудил с руководством компании перспективы реализации совместных проектов.

"Развитие энергетики — это очень важная, основополагающая отрасль для экономики региона. Это закладывает перспективу для развития производств, для создания новых предприятий и новых рабочих мест, — отметил губернатор на открытии электростанции. — Я рад, что сегодня мы открываем не просто станцию, а солнечную электростанцию. Совершенно очевидно, что современные технологии, которые лежат в основе ее создания, — это технологии будущего, которые сегодня уже активно развиваются на территории Самарской области. Безусловно, этот проект крайне важен и с точки зрения экологической составляющей".

Солнечная электростанция позволит в меньшей степени загружать существующие тепловые электростанции и позитивно скажется на экологической обстановке Новокуйбышевска и Чапаевска. По данным инвестора, работа трех очередей СЭС позволит сократить выбросы вредных веществ на 1,4 тыс. т в год, парниковых газов — на 45 тыс. т в год.

Предприятие ООО "Солар Системс" вложило в самарскую солнечную электростанцию 9,4 млрд рублей. По словам председателя совета директоров компании Михаила Лисянского, Самарская область была выбрана для реализации проекта не случайно.

"В регионе создан особый инвестиционный климат. Чтобы зайти со строительством, нужна поддержка власти, сетевых компаний, земля, высокопрофессиональные рабочие. Кроме того, мы выросли из Самары, более половины нашего менеджмента — это выходцы из Самары. Этот проект — дань моей Родине и профессии энергетика", — отметил он.

Генеральный директор "Солар Системс" Владимир Дикоп сообщил, что станция позволит обеспечивать электроэнергией весь Новокуйбышевск.

"Миссия нашего предприятия — выработка безотходной электроэнергии в объеме, которая закрывает всю бытовую нагрузку Новокуйбышевска. Причем солнечная электроэнергия очень дешёвая, поэтому это экономно", — заявил он.

Для строительства СЭС компания привлекла финансирование ПАО Сбербанк в размере 7,4 млрд рублей. "Мы активно развиваем наше сотрудничество с группой "Солар Системс", понимая важность поддержки проектов, направленных на развитие альтернативных источников энергии. Запуск Самарской солнечной электростанции, несомненно, окажет положительное влияние на рост энергетической отрасли в нашем регионе", — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Расчетный срок окупаемости проекта — 10-15 лет. Особенность солнечной электростанции — большая общая площадь, 220 га, и протяженный периметр, равный 8,7 км. По масштабам это вполне сравнимо с территорией новокуйбышевских предприятий нефтепереработки и нефтехимии. При этом на станции работает минимум людей — всего 16 сотрудников, из которых 12 — оперативный персонал. Кроме того, в период строительства очередей было создано 400 рабочих мест.

"В смене у нас находятся три человека — дежурный инженер-диспетчер и два электромонтера, — рассказал дежурный инженер-диспетчер Самарской СЭС Александр Детин. — Работаем по суткам — наблюдаем за состоянием электростанции. Она работает в автоматическом режиме, но дополнительный контроль необходим. Мы следим за параметрами освещенности, отслеживаем метеоданные, так как для панелей нужна солнечная активность".

Поздравляя руководство и коллектив солнечной электростанции, губернатор подчеркнул: "Очень важно, что сегодня в РФ созданы нормативная база и преференции для развития солнечной энергетики. И Самарская область, правительство региона способствовало тому, чтобы именно такая система успешно работала в том числе и на территории нашей губернии".