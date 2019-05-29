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Общество

С 29 мая вносятся изменения в расписание теплоходов на маршруте "Самара - Винновка"

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со среды, 29 мая, в расписание движение пассажирских теплоходов, следующих по маршруту "Самара - Винновка", вносятся изменения. 

На маршруте открываются пристани "Средний пляж" и "Винновка монастырь". 

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