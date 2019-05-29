С 29 мая вносятся изменения в расписание теплоходов на маршруте "Самара - Винновка"

Со среды, 29 мая, в расписание движение пассажирских теплоходов, следующих по маршруту "Самара - Винновка", вносятся изменения.
На маршруте открываются пристани "Средний пляж" и "Винновка монастырь".
Со среды, 29 мая, в расписание движение пассажирских теплоходов, следующих по маршруту "Самара - Винновка", вносятся изменения.
На маршруте открываются пристани "Средний пляж" и "Винновка монастырь".
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.