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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Идеи молодых специалистов Самаранефтегаза внедряют в производство

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областном центре проходит XII Кустовая научно-техническая конференция ПАО "НК "Роснефть".

Фото: Антон СЕНЬКО

В Самару прибыли делегации из 14 дочерних обществ ПАО "НК "Роснефть", ведущих свою деятельность в различных регионах страны. На церемонии открытия участников корпоративного форума приветствовал генеральный директор АО "Самаранефтегаз" Сергей Анжигур: "Научно-технические конференции являются одной из эффективных форм работы с молодыми специалистами и инструментом оценки их потенциала. Наша цель — привлечение кадров к инновационной деятельности и решению производственных задач. С каждым годом растет число участников, ведь это уникальная возможность для способных и талантливых молодых людей проявить знания, лидерские способности, реализовать идеи и получить объективную оценку".

АО "Самаранефтегаз" представляют 48 специалистов. Еще пять человек — на других площадках конференции — в Оренбурге и Тюмени. Для молодых сотрудников нефтегазовой промышленности это не только школа профессионального роста и развития компетенций, но и серьезный шаг на пути карьерного роста. Участникам форума предстоит презентовать собственные инновационные разработки, направленные на повышение эффективности работы в области геологии, разработки нефтяных и газовых месторождений, технологии добычи нефти и газа, эксплуатации оборудования, транспортировке и подготовке нефти и газа. Не останутся без внимания темы экологии, промышленной безопасности, охраны труда, юриспруденции и персонала.

Так, экономист первой категории управления инвестиций Наиль Сафиуллин предложил внедрить разработку, которая на этапе бизнес-планирования поможет просчитать все риски и более эффективно подойти к разработке месторождений. Несмотря на то что на предприятии молодой человек работает чуть больше полугода, в профессии освоился быстро.

"Я занимаюсь расчетами экономических проектов, анализирую их эффективность, — говорит Наиль Сафиуллин. — Это мое первое участие в Кустовой научно-технической конференции. Надеюсь, жюри по достоинству оценит мой доклад".

Фото предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Инженер испытательной лаборатории Юлия Карпенко представила работу на тему "Разработка технологии и переработки устойчивых водонефтяных эмульсий промежуточных слоев".

"Внедрение проекта поможет сэкономить немалые средства предприятию и решить актуальную задачу по утилизации механических примесей, — уверена Юлия Карпенко. — Причем технология подходит не только для нашего предприятия, но и для других компаний нефтегазовой промышленности. В "Самаранефтегазе" я работаю два года. Профессию выбрала по стопам родителей и очень ее люблю".

Стоит отметить, что для молодежи, пришедшей работать в АО "Самаранефтегаз", предоставляются самые широкие возможности для профессионального и карьерного роста. Это одно из крупнейших предприятий губернии, представленное в 26 муниципальных образованиях Самарской области и двух районах Оренбургской. С 1936 по 2018 год акционерным обществом добыто свыше одного миллиарда тонн нефти и более 78 кубометров газа. Традиционно представители АО "Самаранефтегаз" демонстрируют высокие показатели на научно-технических конференциях компании. Так, по итогам 2018 года "Самаранефтегаз" занял первое общекомандное место на кустовом этапе, а затем и в финале на межрегиональной НТК в Москве.

Всего на суд опытных представителей профессии свои новаторские разработки представят 187 молодых специалистов.

"Большинство идей очень интересны и применимы в производстве, — считает начальник управления планирования, контроллинга и сводной отчетности по персоналу департамента кадров ПАО "НК "Роснефть" Алексей Шевцов. — Такие конференции — замечательная возможность выделиться, продемонстрировать свои профессиональные амбиции. Не нужно замыкаться только лишь на своем участке работы. Молодые специалисты, активно вовлеченные в деятельность предприятия, предлагающие инновационные проекты и решения производственных и управленческих задач, имеют все шансы продвижения по карьерной лестнице".

Слушая выступления молодых нефтедобытчиков, эксперты оценивают их потенциал, видя в них свою будущую смену и новое поколение руководителей производственных объектов. Авторы лучших проектов примут участие в заключительном этапе межрегиональной научно-технической конференции, которая пройдет в Москве осенью этого года.

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