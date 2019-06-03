Специалисты по охране труда АО "Транснефть - Приволга" провели уроки по охране труда в школах, а также выступили с лекциями в высших учебных заведениях Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской и Самарской областей. Мероприятия организованы в рамках тематического Года охраны труда, объявленного в ПАО "Транснефть".

Цель — распространение знаний в области охраны труда, сохранности жизни и здоровья работников на производственных объектах, привлечение внимания учащихся к необходимости строгого соблюдения правил безопасности, формирование ответственного подхода к охране жизни и здоровья.

Специалисты Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) организовали урок по охране труда в средней образовательной школе (СОШ) поселка Просвет Волжского муниципального района. Ученики десятого и одиннадцатого классов ознакомились с системой охраны труда в условиях высокотехнологичного производства, узнали подробнее о деятельности АО "Транснефть - Приволга". Кроме того, старшеклассники поучаствовали в профориентационной беседе, заслушали информацию о возможности заключения договоров на обучение в Самарском государственном техническом университете, Канашском транспортно-энергетическом техникуме, Тюменском нефтепроводном колледже.

Два урока провели специалисты по охране труда Центральной базы производственного обслуживания в 9-х классах школ №6 и №9 г. Новокуйбышевска Самарской области.

Уроки по охране труда для школьников 9-го, 10-го и 11-го классов средней школы №6 г. Котово и 9-х классов СОШ №1 в с. Песчанокопское Ростовской области провели специалисты по охране труда нефтеперекачивающих станций (НПС) "Новомлиново" и "Песчанокопская" Волгоградского РНУ. Организована лекция для студентов 2 — 4 курсов инженерно-технологического факультета Волгоградского государственного аграрного университета, обучающихся по направлению "Техносферная безопасность".

В Саратовской области аналогичные уроки прошли в СОШ п. Головановский Балаковского района и СОШ №3 г. Маркса, а также в Саратовском лицее электроники и машиностроения.

Специалисты по охране труда Бугурусланского РНУ провели открытые уроки для старшеклассников в образовательном центре села Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области, в средней общеобразовательной школе №3 г. Бугуруслана и в Отрадненском нефтяном техникуме.

Всего в текущем году в рамках программы тематического Года охраны труда специалисты АО "Транснефть - Приволга" провели 13 образовательных мероприятий, направленных на популяризацию безопасности и охраны труда.