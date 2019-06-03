Запас водорода позволит Сызранскому НПЗ увеличить объемы продукции

В рамках программы модернизации на Сызранском НПЗ Компании "Роснефть" cмонтированы ресиверы для хранения водорода. Благодаря новому оборудованию предприятие сможет создавать собственные запасы водорода для оперативного запуска установок после плановых ремонтов. Это не только обеспечит выпуск дополнительного объема нефтепродуктов, но и сэкономит нефтепереработчикам до 40 млн руб. в год.

Всего на предприятии смонтировано четыре емкости общим объемом 800 куб. метров. Вес каждой — 140 тонн, высота — 25 метров, диаметр — 3,6 м. Все оборудование — отечественное.

Монтаж ресиверов — важный этап программы по обеспечению надежности работы технологических установок Сызранского НПЗ.

Ускоренное технологическое развитие — одна из стратегических целей НК "Роснефть". В рамках стратегии, рассчитанной до 2022 года, на нефтеперерабатывающих предприятиях, входящих в госкорпорацию, реализуется комплекс мероприятий, направленных на увеличение глубины переработки, выхода светлых нефтепродуктов, а также повышения качества выпускаемой продукции.

Так, в 2018 году на установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 Сызранского НПЗ внедрена система усовершенствованного управления технологическим процессом, позволившая оптимизировать работу установки, повысить ее эффективность и увеличить отбор целевой продукции. На эстакаде слива-налива нефти и нефтепродуктов завершено техническое перевооружение, что повысило ее производительность. Благодаря усовершенствованию логистической схемы возросли возможности предприятия по приему сырья. В рамках реализации программы цифровизации в 2018 году на предприятии введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система расчета материального баланса, позволяющая в онлайн-режиме отслеживать движение нефтепродуктов.