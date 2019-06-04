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Сотрудники Cаратовского РНУ АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в волонтерской акции

САРАТОВ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Cотрудники Саратовского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в волонтерской экологической акции на территории Государственного учреждения здравоохранения Саратовской области (ГУЗ СО) "Противотуберкулезный санаторий для детей".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Волонтеры расчистили от древесно-кустарниковой растительности отдельные участки территории санатория, собрали остатки растений, мусор и бытовые отходы. По завершении уборки спецтехникой предприятия вывезено более 30 куб. метров мусора.

Подобные мероприятия экологической направленности во всех подразделениях волонтеры АО "Транснефть - Приволга" проводят регулярно. Основная цель — пропаганда принципов бережного отношения к природе среди работников АО "Транснефть - Приволга", а также развитие волонтерского движения.

Коллектив Саратовского РНУ АО "Транснефть - Приволга" не первый год оказывает помощь детскому санаторию. В 2018 году в рамках программы благотворительности АО "Транснефть - Приволга" выделило на его капитальный ремонт 50 млн рублей. На эти средства в учебном и двух лечебных корпусах санатория заменена и утеплена кровля, заменены системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, проведены внутренние отделочные работы, обустроены входные группы, закуплены новая мебель и оборудование.

Ремонтные работы закончились в декабре прошлого года. Весной 2019 началось благоустройство территории, и сотрудники коллектива Саратовского РНУ продолжают помогать санаторию в качестве волонтеров.

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