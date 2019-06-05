Команда АО "Транснефть - Приволга" заняла третье место в корпоративном турнире по мини-футболу среди дочерних обществ ПАО "Транснефть". Спортивное мероприятие проходило на базе АО "Черномортранснефть" и было приурочено к 55-летию отгрузки первого танкера в порту Новороссийска.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"