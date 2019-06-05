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Команда АО "Транснефть - Приволга" стала "бронзовым" призером корпоративного турнира по мини-футболу

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда АО "Транснефть - Приволга" заняла третье место в корпоративном турнире по мини-футболу среди дочерних обществ ПАО "Транснефть". Спортивное мероприятие проходило на базе АО "Черномортранснефть" и было приурочено к 55-летию отгрузки первого танкера в порту Новороссийска.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В соревнованиях приняли участие 12 команд, кроме АО "Транснефть - Приволга", представляющие АО "Транснефть - Дружба", АО "Транснефть - Западная Сибирь", АО "Транснефть - Прикамье", АО "Транснефть - Верхняя Волга", АО "Транснефть - Сибирь", ООО "Траснефть - Охрана", АО "Транснефть - Урал", ООО "Транснефть - Порт Козьмино", АО "Черномортранснефть", ООО "Транснефть - Восток" и ПАО "Новороссийский морской торговый порт".

Трехдневный турнир начался с игр в четырех подгруппах. Команда АО "Транснефть - Приволга" уверенно провела отборочные матчи, уступив в полуфинальной игре спортсменам АО "Черномортранснефть".

В итоге первое место в соревнованиях по мини-футболу заняла команда АО "Транснефть - Восток", представители АО "Черномортранснефть" завоевали "серебро", а команда АО "Транснефть - Приволга" заняла третью ступень пьедестала.

Турниры по зимним и летним видам спорта, а также спартакиады организаций системы ПАО "Транснефть" проводятся ежегодно и являются важным элементом корпоративной культуры. Спортивные мероприятия способствуют формированию внутрикорпоративных связей и укреплению командного духа. Цель проведения подобных турниров — популяризация физической культуры и здорового образа жизни.

В 2018 году АО "Транснефть - Приволга" организовало корпоративный турнир по мини-футболу, волейболу и баскетболу в г. Волгограде. Турнир был посвящен 75-й годовщине со дня победы советских войск в Сталинградской битве. В турнире приняли участие сборные команды четырех дочерних обществ ПАО "Транснефть".

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