Все установки КНПЗ работают под пристальным вниманием экологов

Современные нефтеперерабатывающие заводы уделяют огромное внимание экологической безопасности. Куйбышевский НПЗ - активный участник конкурса "ЭкоЛидер". Предприятие дважды побеждало в номинации "Тяжелая промышленность".

Сегодня нефтеперерабатывающие предприятия Самары переживают перерождение. Работа по развитию КНПЗ ведется в нескольких направлениях. Основное - масштабная модернизация производства, цель которой - не только переоснастить производство, но и существенно повысить свою экологическую и промышленную безопасность. С пуском и вводом в эксплуатацию новых установок и комплексов останавливаются устаревшие объекты, а завод уверенно производит автомобильное топливо только высокого экологического стандарта Евро-5. Такое топливо существенно снижает, а по некоторым показателям и полностью исключает содержание вредных примесей в выхлопах автотранспорта.

Параллельно реализуются и природоохранные проекты: реконструкция очистных сооружений и блоков оборотного водоснабжения, перевод оборудования на газовое топливо… За состоянием сточных вод и воздушной среды ведет круглосуточное наблюдение аккредитованная лаборатория завода. Мобильный экологический пост оснащен всем необходимым современным оборудованием для замеров показателей состояния воздуха. Лаборатория способна выполнить до 50 анализов качества атмосферного воздуха ежедневно, беря пробу до восьми раз в сутки. Лаборатория перемещается не только по территории завода, но и по Куйбышевскому району. В этом году планируется установить еще три стационарных экологических поста, оснащенных по последнему слову техники.

Экологические проекты КНПЗ выходят далеко за пределы территории завода. Много лет заводчане проводят мероприятия по восстановлению экосистемы Волги. В естественную среду обитания выпускаются мальки толстолобиков, карпов, сазанов. Сотрудники КНПЗ - постоянные участники субботников, инициаторы "зеленых" акций в районе. За последние годы при поддержке завода было утилизировано огромное количество мусора и макулатуры, высажены сотни деревьев.