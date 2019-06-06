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Молодежная политика Общество

Летом в регионе трудоустроят более 11 тыс. подростков

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2019 году увеличено финансирование данного направления. Размер субсидий муниципалитетам увеличен вдвое и составляет более 37 млн рублей. 33 муниципалитета активно включились в работу. На сегодня уже заключено 137 договоров с работодателями. 

Чаще всего подростки работают помощниками библиотекаря, воспитателя, педагога-организатора, специалиста по работе с молодежью, тренера, педагога дополнительного образования, работниками по документообороту, разнорабочими, ассистентами специалиста по работе с молодежью и др.

Также они осваивают рабочие профессии слесаря по контрольно-измерительным приборам, слесаря-ремонтника, столяра. Ребята активно участвуют и в благоустройстве своих городов, сел, деревень в качестве рабочих по благоустройству населенных пунктов. Работать школьники смогут и на 65 предприятиях, в том числе на ПАО "КуйбышевАзот", ООО "Самарский Стройфарфор", АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "АВТОВАЗ" и др.

При трудоустройстве на временные рабочие места приоритетное внимание уделяется подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Минимальный размер зарплаты зависит от отработанного времени, но не ниже МРОТ. Материальная поддержка службы занятости в текущем году составляет 2250 рублей в месяц.

Трудовой график несовершеннолетних выстраивается в зависимости от их возраста: 14-летние - 4 часа в день, 15-летние - 5 часов, 16 и 17-летние - 7 часов в день. Суббота и воскресенье - выходные дни.

При трудоустройстве необходимо представить следующий пакет документов:
- паспорт (оригинал и копия);
- медицинская справка (форма 086-У);
- справка об отсутствии/наличии судимости работника;
- справка с места учебы (оригинал и копия);
- заявление от одного из родителей (если работнику 14-15 лет);
- согласие от органов опеки и попечительства вашего района (если работнику 14-15 лет);
- копия реквизитов карты (может оформляться у работодателя);
- трудовая книжка (при наличии, но может оформляться у работодателя);
- страховое пенсионное свидетельство (оригинал и копия);
- ИНН (оригинал и копия).

Для трудоустройства необходимо обратиться в органы по делам молодежи администраций городов и районов или в учреждения по делам молодежи, а также в центры занятости населения по месту регистрации.

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