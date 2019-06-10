АО "Транснефть - Приволга" начало прием дизеля через железнодорожную эстакаду на ГПС "Тингута" в Волгоградской области

АО "Транснефть - Приволга" начало прием дизельного топлива через железнодорожную эстакаду в резервуарный парк головной перекачивающей станции (ГПС) "Тингута" в Волгоградской области.

Первая партия дизельного топлива марки ЕВРО-5 летнего сорта С поступила с Волгоградского нефтеперерабатывающего завода ПАО "ЛУКОЙЛ" по железной дороге в резервуарный парк головной перекачивающей станции "Тингута" 17 мая 2019 года.

В течение 10 дней было выгружено 468 вагонов-цистерн общим объемом 29,5 тысяч тонн дизельного топлива ООО "ЛУКОЙЛ - Волгограднефтепереработка".

Предполагается поставка дизельного топлива по данному маршруту с Омского НПЗ ПАО "Газпром нефть", а также Орского НПЗ ("Орскнефтеоргсинтез")

25 мая после проведения специалистами Волгоградского РНУ процедур лабораторного контроля началась транспортировка нефтепродукта, отгруженного через железнодорожную эстакаду, по магистральному нефтепродуктопроводу Волгоград — Тихорецк в сторону г. Новороссийска.

Железнодорожная сливная эстакада на ГПС "Тингута" Волгоградского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Приволга" была введена в эксплуатацию в конце 2018 года, она является частью масштабного инвестиционного проекта "Юг. 2 этап".

В комплекс эстакады входят 12 железнодорожных путей протяженностью 7356 м с возможностью осуществления одновременного слива нефтепродукта из 18 вагонов-цистерн на двухсторонней сливной эстакаде, насосная станция для слива дизельного топлива, эстакада для осмотра вагонов протяженностью 970 м. Эстакада оборудована весоизмерительной установкой, позволяющей производить взвешивание цистерн в динамическом режиме при движении железнодорожного состава.

Производительность эстакады составляет 2 млн тонн дизельного топлива в год.

Использование эстакады для приема дизельного топлива из вагонов-цистерн позволит перекачивать по трубопроводу нефтепродукты от заводов, которые напрямую не подключены к системе магистральных нефтепродуктопроводов.