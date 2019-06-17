Более четырехсот работников Бугурусланского, Самарского, Саратовского, Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) приняли участие в экологических акциях и субботниках.
Сотрудники Бугурусланского РНУ участвовали в экологическом субботнике по уборке территории села Шабрино Северного района Оренбургской области на одном из участков охранной зоны нефтепровода Нижневартовск — Курган — Куйбышев.
Совместные субботники провели сотрудники Самарского РНУ и ЦБПО. Они приняли участие в марафоне по благоустройству, санитарной очистке и озеленению г.о. Новокуйбышевск, провели два субботника в сквере "Наш дом". Участники субботников собрали мусор и бытовые отходы, остатки растений, побелили стволы деревьев и бордюрные камни, высадили цветы.
Кроме этого, сотрудники ЦБПО приняли участие в акции, организованной администрацией г.о. Новокуйбышевск, по уборке от сухостоя и мусора участка территории между улицами Островского и Дзержинского, который горожане называют "Солдатским лесом". После субботника здесь были высажены саженцы березы.
Работники Саратовского РНУ приняли участие в экологической акции "Чистые берега": очистили от мусора водоохранную зону реки Волга в местах прохождения нефтепроводов Куйбышев — Тихорецк и Куйбышев — Лисичанск в районе села Ахмат Красноармейского района и села Приволжское Энгельсского района Саратовской области.
Сотрудники Волгоградского РНУ участвовали во всероссийском экологическом марафоне "Сдай макулатуру — спаси дерево", который проводился при поддержке комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Работники аппарата управления и ЛПДС "Кузьмичи" собрали и сдали на переработку более 150 кг макулатуры.
Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" ежегодно участвуют в тематических мероприятиях на территориях регионов, по которым проходят магистральные нефтепроводы предприятия. Общество участвует в восстановлении лесов Самарской области, в международной акции "Час Земли". Работники предприятия высаживают деревья в скверах и парках городов — Бугуруслана, Новокуйбышевска, Волгограда, Саратова, Самары. Зачастую члены трудового коллектива, неравнодушные к вопросам охраны окружающей среды и занимающие активную гражданскую позицию, сами выступают инициаторами и участниками экологических акций. Цель — благоустройство и озеленение регионов проживания сотрудников предприятия и расположения производственных объектов.