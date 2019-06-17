Более четырехсот работников Бугурусланского, Самарского, Саратовского, Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) приняли участие в экологических акциях и субботниках.

Сотрудники Бугурусланского РНУ участвовали в экологическом субботнике по уборке территории села Шабрино Северного района Оренбургской области на одном из участков охранной зоны нефтепровода Нижневартовск — Курган — Куйбышев.

Совместные субботники провели сотрудники Самарского РНУ и ЦБПО. Они приняли участие в марафоне по благоустройству, санитарной очистке и озеленению г.о. Новокуйбышевск, провели два субботника в сквере "Наш дом". Участники субботников собрали мусор и бытовые отходы, остатки растений, побелили стволы деревьев и бордюрные камни, высадили цветы.

Кроме этого, сотрудники ЦБПО приняли участие в акции, организованной администрацией г.о. Новокуйбышевск, по уборке от сухостоя и мусора участка территории между улицами Островского и Дзержинского, который горожане называют "Солдатским лесом". После субботника здесь были высажены саженцы березы.

Работники Саратовского РНУ приняли участие в экологической акции "Чистые берега": очистили от мусора водоохранную зону реки Волга в местах прохождения нефтепроводов Куйбышев — Тихорецк и Куйбышев — Лисичанск в районе села Ахмат Красноармейского района и села Приволжское Энгельсского района Саратовской области.

Сотрудники Волгоградского РНУ участвовали во всероссийском экологическом марафоне "Сдай макулатуру — спаси дерево", который проводился при поддержке комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Работники аппарата управления и ЛПДС "Кузьмичи" собрали и сдали на переработку более 150 кг макулатуры.