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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию четыре резервуара противопожарного запаса воды на ЛПДС "Совхозная"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию четыре резервуара противопожарного запаса воды на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Совхозная" Самарского районного нефтепроводного управления. Цель — повышение пожарной безопасности объекта.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

На ЛПДС "Совхозная-2" построены два резервуара горизонтальных стальных (РГС) объемом по 100 куб. м каждый, а на ЛПДС "Совхозная-3" — два резервуара объемом по 200 куб. м каждый. Резервуары возведены взамен устаревших и предназначены для хранения нормативного противопожарного запаса воды, обеспечения работоспособности системы автоматического пожаротушения и наружного противопожарного водоснабжения ЛПДС.

Строительство резервуаров началось в марте 2018 года. В июне 2019 года, после успешного прохождения комплексных испытаний, новые резервуары введены в эксплуатацию.

Комплекс работ выполнен в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть - Приволга".

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