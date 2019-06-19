АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию четыре резервуара противопожарного запаса воды на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Совхозная" Самарского районного нефтепроводного управления. Цель — повышение пожарной безопасности объекта.

На ЛПДС "Совхозная-2" построены два резервуара горизонтальных стальных (РГС) объемом по 100 куб. м каждый, а на ЛПДС "Совхозная-3" — два резервуара объемом по 200 куб. м каждый. Резервуары возведены взамен устаревших и предназначены для хранения нормативного противопожарного запаса воды, обеспечения работоспособности системы автоматического пожаротушения и наружного противопожарного водоснабжения ЛПДС.

Строительство резервуаров началось в марте 2018 года. В июне 2019 года, после успешного прохождения комплексных испытаний, новые резервуары введены в эксплуатацию.

Комплекс работ выполнен в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть - Приволга".