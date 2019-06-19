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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Главной ценностью для предприятия является жизнь и здоровье работника

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель службы охраны труда Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" Сергей Воробьев выступил на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа Самара под председательством главы округа Елены Лапушкиной.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Стратегическая цель действующей политики Самарского районного нефтепроводного управления, которое является важнейшим транспортным узлом АО "Транснефть - Приволга", направлена на полное исключение несчастных случаев на производстве и достижение лидирующих позиций среди нефтяных компаний по ключевым показателям в области охраны труда. Предприятие направляет значительные финансовые ресурсы на модернизацию оборудования, внедрение новейших технологий, строительство новых объектов, отвечающих современным требованиям отраслевой науки и безопасности производственного процесса.

Руководитель службы охраны труда Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" Сергей Воробьев акцентировал внимание на том, что главная ценность для предприятия — человеческая жизнь и здоровье работника.

"Основная цель проводимых мероприятий по охране труда — обеспечить недопущение несчастных случаев и профессиональных заболеваний в наших трудовых коллективах. Сохранение жизни и трудоспособности работника — главный приоритет. Это зафиксировано и в корпоративной политике в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и пожарной безопасности. Мы четко следуем правилу".

Также в своем докладе он привел важную статистику. Только в 2018 году по "Программе мероприятий по качественному повышению организации работ в области охраны труда" в Самарском РНУ израсходовано 104,6 млн рублей на проведение медицинских осмотров, приобретение медицинских аптечек, обеспечение молоком, смывающими и обезвреживающими средствами, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, повышение квалификации, обучение на курсах целевого назначения, выполнение технических мероприятий по обеспечению безопасности труда. На 2019 год в Самарском РНУ этой же Программой предусмотрено уже 260,3 млн рублей".

Достижения и наработки АО "Транснефть - Приволга" в области безопасности труда были представлены на форуме "Самарская линия успеха". Были организованы областная конференция по вопросам охраны труда, выставка средств индивидуальной защиты, семинары, в которых приняли участие специалисты предприятия. На выставке был представлен стенд с информацией о деятельности в области охраны труда, демонстрировались фильмы о ключевых аспектах работы ПАО "Транснефть" в этой области.
Кроме того, Самарское РНУ АО "Транснефть - Приволга" было отмечено на форуме за третье место в конкурсе на лучшую организацию Самарской области по обеспечению безопасных условий и охраны труда в номинации "Лучшая организация работы по охране труда среди организаций производственной сферы".

В конкурсе "Профессионал года" одним из лауреатов стал слесарь по ремонту технологических установок нефтеперекачивающей станции "Покровская" Александр Квасов, более 36 лет работающий в Самарском районном нефтепроводном управлении. Награду ему вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Команда Самарского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Приволга" — призер Дня безопасности труда 2019 года.

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