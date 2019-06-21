VLNY выступят в Струковском саду в День молодежи

В Струковском саду 28 июня, с 17:00 до 22:00, отметят День молодежи.

В парке состоятся спортивные соревнования и турнир по скейтбордингу, мастер-классы по SMM и продвижению в социальных сетях, интеллектуальная игра КВИЗ "Молодежная Самара". Также гостей ждет концерт, хэдлайнером которого станет группы VLNY.

Также в программе: фото-марафон "Самара LIVE". Участникам нужно будет выполнить фото-задания на различные темы, связанные с Самарой после чего работы выставят в Струковском саду.