16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
VLNY выступят в Струковском саду в День молодежи На сабантуе в Камышле откроют памятник татарскому поэту Анвару Давыдову Как уберечь здоровье в жару На перекрестке улиц Свободы и Металлистов устраняют повреждение трубопровода Вдоль Московского шоссе начали высаживать рябины вместо погибших туй

Общество

VLNY выступят в Струковском саду в День молодежи

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати

В Струковском саду 28 июня, с 17:00 до 22:00, отметят День молодежи.

В парке состоятся спортивные соревнования и турнир по скейтбордингу, мастер-классы по SMM и продвижению в социальных сетях, интеллектуальная игра КВИЗ "Молодежная Самара". Также гостей ждет концерт, хэдлайнером которого станет группы VLNY.

Также в программе: фото-марафон "Самара LIVE". Участникам нужно будет выполнить фото-задания на различные темы, связанные с Самарой после чего работы выставят в Струковском саду.

Для участия в фото-марафоне и спортивных соревнованиях необходимо предварительно зарегистрироваться с 24 по 27 июня на электронной почте sglkvn@mail.ru.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

В Самаре отметили День библиотек

В Самаре отметили День библиотек

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30