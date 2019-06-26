Рационализаторские предложения новокуйбышевских нефтепереработчиков служат общему делу

Третий год подряд предприятие становится обладателем золотой медали конкурса "Лучшие товары и услуги — ГЕММА", что является признанием продукции Новокуйбышевского НПЗ на международном уровне. В этих победах есть вклад заводских рационализаторов, профессиональный праздник которых отмечается в субботу, 29 июня.

Доказали конкурентоспособность

Постоянное повышение эффективности производственных мощностей, качества нефтепереработки и выпускаемой продукции для новокуйбышевских нефтепереработчиков является принципом работы. Идеи развития и рационализаторства служат общему делу.

Международный конкурс "Лучшие товары и услуги — ГЕММА" проводится с 2002 года на территории 64 стран мира и 49 регионов России. Проект направлен на выявление конкурентоспособных предприятий посредством проведения независимой экспертной оценки качества производимых ими товаров и услуг.

В 2018 году Новокуйбышевский НПЗ принял участие в отборочном этапе Международного конкурса "Лучшие товары и услуги — ГЕММА" по Самарской области, где занял первое место. По результатам заключения независимой экспертной комиссии наивысшую оценку конкурса получила такая продукция, как: топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 (Евро 5) по ГОСТ 32511-2013; топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С, экологического класса К5 (Евро 5) по ГОСТ 32511-2013; бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 (Евро 5) по ГОСТ 32513-2013.

Предприятие достойно представило Самарскую область в финале проекта, соревнуясь с лидерами по качеству производимых товаров и услуг Дальнего Востока, Сибири, Урала, Приволжья, Юга, Центра и Северо-Запада России. По результатам конкурсной оценки НПЗ получил высшую награду — золотую статуэтку "ГЕММА", а также почётное звание лауреата конкурса "Лучшие товары и услуги Приволжья — ГЕММА" — за высокое качество представленной на конкурс продукции. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоялось в июне 2019 года в Новосибирске.

Выпуск продуктов нефтепереработки высокого качества на градообразующем предприятии Новокуйбышевска достигается благодаря непрерывному совершенствованию мощностей предприятия, контролю качества продукции на всех этапах производства и своевременной корректировке технологических режимов. Способствует этому реализация масштабной инвестиционной программы НК "Роснефть" по реконструкции и модернизации завода.

Гарантия качества и экологической безопасности

Продукция НК НПЗ не только высоко оценена экспертным сообществом и наградами престижных конкурсов, но и, что особенно важно, пользуется большим спросом и хорошо знакома потребителям.

Наиболее важной для потребителя характеристикой дизельного топлива Евро 5, зимнего и летнего, сорта С, по ГОСТ 32511-2013 является цетановое число, от которого зависит скорость воспламенения горючей смеси. Дизельные топлива высшего качества — более легкие, содержат больше легковоспламеняющихся фракций, поэтому являются наиболее подходящими для запуска двигателей в холодное время года.

Топливо класса 2 может активно использоваться в климатических районах с низкой температурой окружающей среды. Нефтепродукты сорта С возможно использовать при температуре — не выше минус 5°С.

Неэтилированный бензин АИ-95 (Евро 5) — самое популярное топливо для современных иномарок. АИ-95 (Евро 5) производит минимальный выброс вредных веществ в атмосферу, а также не оказывает вредного воздействия на топливную систему автомобилей. Его значимой характеристикой является высокое октановое число. Высокий экологический класс — К5- напрямую зависит от содержания серы и ароматических углеводородов. Еще один важный показатель качества — давление насыщенных паров, которое косвенно характеризует испаряемость топлива, его пусковые качества, склонность к образованию паровых пробок в системе питания двигателя.