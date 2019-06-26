Рационализаторы КНПЗ помогают совершенствовать производство

Несмотря на продолжающуюся масштабную модернизацию производства, рационализаторы Куйбышевского НПЗ находят применение своим изобретательским идеям.

Требования к качеству производимого в нашей стране моторного топлива с каждым годом растут. В связи с этим модернизация нефтеперерабатывающих предприятий не останавливается. Вместе с этим на Куйбышевском НПЗ создана система работы с рацпредложениями. Стать заводским Кулибиным непросто: необходимо знать технические характеристики оборудования, технологический процесс работы завода, тонкости профессии. Поэтому большинство рационализаторов — опытные специалисты. Однако активно включаются в это движение и молодые сотрудники, приходящие на завод.

За многолетнюю историю завода звания "Заслуженный рационализатор РСФСР" было удостоено шестеро сотрудников.

В их числе ветеран Иван Широков, который пришел на завод учеником слесаря по КИП. На его счету 700 рацпредложений, из которых 580 внедрены в производство.

Александр Федин подал 103 предложения, суммарный экономический эффект от реализации которых составил 9 млн руб. За существенный вклад в развитие отрасли ему присвоены звания "Лучший рационализатор нефтяной, газовой промышленности и строительства Самарской области" и "Лучший рационализатор Самарской области".

Сергей Никифоров в соавторстве с коллегами неоднократно становился победителем профильных корпоративных конкурсов. На его счету технологические и экологические инновации в области нефтепереработки.

Традиции рационализаторства продолжает и заместитель начальника цеха № 9 АО "КНПЗ" Николай Платонов, дважды удостоенный звания "Лучший рационализатор нефтехимической и газовой отраслей промышленности Самарской области". Все 50 поданных им за годы работы на заводе предложений внедрены в производство. "Каждый цех имеет свою специфику, в том числе и в плане рационализаторства, — говорит Николай. — Если приложить ум, знания, смекалку, обязательно можно найти решение, что-то улучшить, доработать. Большинство наших рацпредложений направлены на сокращение сроков и себестоимости ремонта, на возможность восстанавливать оборудование без помощи сторонних организаций, на уменьшение доли тяжелого ручного труда, повышение промышленной безопасности. В итоге план по подаче и внедрению рацпредложений мы всегда перевыполняем!"