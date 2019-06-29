В регионе прошел Х всероссийский сельский сабантуй

В субботу, 29 июня, в селе Камышла Самарской области состоялся один из самых красочных и масштабных национальных праздников — Х Всероссийский сельский Сабантуй.

Познакомиться поближе с традициями, обычаями, культурой и кухней татарского и башкирского народов приехали не только жители региона, но и гости со всей России. В красочном празднике приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Всего по предварительным данным, в сабантуе приняли участие более 20 тыс. человек из 24 регионов страны. Мероприятие всероссийского масштаба приехали осветить представители 43 СМИ из разных регионов РФ в составе более 100 человек. Для работы журналистов был организован пресс-центр площадью 150 кв. м с необходимым оборудованием и техникой, рабочей зоной и зоной отдыха.

Самарская область выбрана для проведения десятого юбилейного всероссийского сельского сабантуя не случайно: в нашем регионе татары являются вторым по численности этносом и играют заметную роль в жизни губернии. Стоит также отметить, что первый сельский сабантуй провели в Самарской области — в селе Алькино Похвистневского района. Праздник прошел масштабно и ярко, именно поэтому всемирный конгресс татар предложил региону провести юбилейный праздник.

Перед тем, как объявить об открытии сабантуя, почетные гости прогулялись по тематическим площадкам и ознакомились с самарским, татарским и башкирским подворьем — постройками, отражающими жизнь, быт, культуру, традиции народов Поволжья и Урала.

Так, в башкирском подворье были представлены быт кочевых башкир, национальная кухня и выставка хозяйственной утвари. Экспозицию Татарского подворья составили изделия мастеров традиционных ремесел. Самарское подворье было поделено на три части и рассказывало об истории региона — от создания первой самарской крепости до проведения в нашем регионе игр Чемпионата мира по футболу 2018 года. Здесь же, на площадке самарского подворья состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между самарским регионом и Татарстаном.

Обращаясь к гостям и участникам юбилейного сельского сабантуя во время церемонии открытия, губернатор Самарской области отметил, что сабантуй — это всенародный праздник, уходящий своими корнями глубоко в историю России.

"Мы помним и чтим традиции наших отцов и дедов, которые вместе осваивали эту благодатную землю, воспитывали детей, строили будущее наших городов и сел, отстаивали независимость нашей великой Родины. — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Сегодня мы объединены одной мечтой, одной целью: благополучие нашей страны и всех ее жителей. Вместе, сообща мы справимся с любой задачей!".

В настоящее время рассматривается вопрос о включении сабантуя в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Праздник не только отражает культурное и историческое наследие народов России, но и является драгоценным символом национального единства и дружбы.

"Национальный праздник не только знаменует собой окончание весенних полевых работ, и прославляет труд земледельцев, но и испокон веков способствует объединению людей, являясь символом мира, содружества и взаимопонимания", — отметил в своем приветственном адресе участникам и гостям Сабантуя Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Для гостей Х всероссийского сельского сабантуя была подготовлена насыщенная программа, включающая выступление известных артистов и творческих коллективов Самарской области, Татарстана и Башкортостана, мастер-классы, спортивные соревнования и дегустацию национальных блюд.

Всем участникам и организаторам праздника приветственный адрес направил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. "Ежегодно представители разных регионов России съезжаются на сабантуй, чтобы разделить радость окончания посевных работ, померятся силами, посмотреть яркие выступления творческих коллективов и просто поделиться своим хорошим настроением. Атмосфера сабантуя помогает лучше узнать и понять друг друга людям разных национальностей. Сабантуй является примером дружбы народов, преемственности поколений и символом мира", — говорится в приветствии полпреда.

Гостей ждали такие традиционные национальные забавы, как бег в мешке, бег с коромыслом, разбивание с завязанными глазами горшков, монета в катыке, бой мешками и многие другие. Особый интерес у гостей праздника вызвали скачки на призы губернатора Самарской области. Участие в них приняли 7 наездников. Победу и главный приз, автомобиль Lada Largus, завоевала Доминанта, кобыла самарского конезавода "Ермак", и ее наездник Александр Лиханов.

Одним из самых зрелищных мероприятий в рамках десятого сабантуя стали соревнования по национальной борьбе "кэрэш". Перед участниками стояла задача положить соперника на спину с помощью какого-либо из разрешенных приемов. Победитель "кэрэш", батыр Муса Галлямов из Республики Марий Эл, получил главный приз — барана и автомобиль от имени президента Татарстана.

Рустам Минниханов поблагодарил губернатора и жителей Самарской области за радушный прием и отметил, что всероссийский сабантуй в Камышле организован на самом высоком уровне. "Вы организовали прекрасный праздник! Сабантуй — праздник не только для татар и башкир, это праздник всех народов нашей страны. Мы можем показать свою самобытность — это очень важно сегодня, в современной истории", — отметил президент Республики.

Завершился праздник шоу "Автородео", которое заработало всероссийскую известность эффектными трюками на отечественных автомобилях. "Восьмерки" на "пятерке", джигитовка на "Весте" и еще десятки маневров порадовали гостей Х всероссийского сельского сабантуя.