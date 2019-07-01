Управленческий на сутки останется без холодной воды

С 00:00 вторника, 2 июля до 00:00 среды, 3 июля, от холодного водоснабжения будет отключен пос. Управленческий, сообщает пресс-служба "Самарских коммунальных систем". Как уточнили в компании, большой объем работ и особенности коммуникаций не позволяют отключать жителей небольшими участками.

Всего за сутки планируется заменить 12 задвижек разных диаметров и четыре пожарных гидранта, а также часть оборудования на станции водоподготовки. Работы будут вестись круглосуточно четырьмя бригадами.

Бойлеры с питьевой водой установят по следующим адресам:

ул. Красногвардейская/ул. Парижской коммуны с 9:00 до 12:00;

ул. Симферопольская, 3 с 12:00 до 14:00;

ул. Сергея Лазо, 46 "А" с 9:00 до 12:00;

ул. Сергея Лазо, 28 с 12:00 до 14:00;

ул. Крайняя, 16 (около школы №127) с 9:30 до 11:00;

ул. Зеленая и частный сектор - по заявкам.

После указанного времени бойлеры будут подъезжать на данные адреса согласно оставленным заявкам жителей. Подробности о расстановке бойлеров можно будет узнать по телефонам 312-74-04, 8-927-203-78-62.

В понедельник, 1 июля, жителям рекомендуется сделать запас воды.