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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Новации молодых специалистов АО "Самаранефтегаз" получили признание на конкурсе "Новая идея"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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97 молодых специалистов дочерних обществ ПАО "НК "Роснефть" стали авторами лучших проектов Всероссийского конкурса "Новая идея" среди молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса. С наградами вернулись домой и четверо представителей АО "Самаранефтегаз", два доклада которых получили признание жюри.

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

Конкурс проводился под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации при поддержке общественных и профессиональных организаций для выявления и стимулирования наиболее инициативной и талантливой молодежи, развития и поддержки научно-технического и инженерного мышления, стимулирования исследовательской и проектной деятельности молодых специалистов, повышения интереса молодежи к приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий.

На конкурс поступило 189 работ по 15 тематическим секциям из 100 отраслевых организаций, в том числе 81 конкурсная работа от 31 предприятия "Роснефти". Работы молодежи направлены на решение актуальных производственных задач. Более 70 экспертов из ведущих отраслевых компаний и научно-исследовательских организаций приняли участие в оценке представленных проектов.

Два доклада молодых специалистов АО "Самаранефтегаз" были удостоены высоких оценок жюри. В секции "АСУ ТП и метрология" номинации "Лучший инновационный проект" была отмечена работа "Новый шаг к полной интеллектуализации скважин, оснащенных УЭЦН", подготовленная Валерией Долинюк и Сергеем Носовым. В секции "Добыча и подготовка углеводородного сырья на разрабатываемых месторождениях" аналогичную номинацию получил проект Инги Вольской, Сергея Носова и Геннадия Гилаева, направленный на сокращение удельных затрат в нефтегазодобыче за счет инновационных технологий.

"Мы с коллегами представили работу, посвященную оптимизации затрат за счет применения разработанной нами новой технологии", — говорит Инга Вольская, ведущий инженер производственно-технического отдела АО "Самаранефтегаз".

Награды победителям конкурса вручила статс-секретарь — заместитель министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.

Инга Вольская, ведущий инженер производственно-технического отдела АО "Самаранефтегаз":

— На конкурс "Новая идея" мы с коллегами — Сергеем Носовым и Геннадием Гилаевым — представили работу "Сокращение удельных затрат в нефтегазодобыче за счет инновационных технологий", в которой был взят курс на оптимизацию затрат за счет применения разработанной нами новой технологии. Мы достигли синергического эффекта, используя комплексный подход — усовершенствование материала, доработка конструкции, проведение лабораторных и скважинных испытаний. Наша работа была отмечена номинацией "Лучший инновационный проект". Это моя вторая победа в этом конкурсе и, надеюсь, не последняя. Пользуясь случаем, хотела бы выразить благодарность руководству "Самаранефтегаза" за те возможности, которые создаются на предприятии для развития и самореализации молодых специалистов.

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