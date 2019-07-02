1 июля 2019 года в Самаре состоялась торжественная церемония открытия третьего, финального, этапа XIX конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди работников ПАО "Транснефть". Мероприятие проходит на базе АО "Транснефть - Приволга".

За звание лучших профессионалов в своей специальности будут соревноваться представители основных профессий трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов: трубопроводчики линейные, операторы товарные, операторы нефтепродуктоперекачивающих станций, водители грузовых автомобилей, электрогазосварщики, электромонтеры, машинисты экскаватора, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, охранники. Впервые в программе конкурса состоятся показательные выступления ремонтных бригад.

Всего в конкурсе, который продлится четыре дня, примут участие представители 19 организаций системы ПАО "Транснефть" из всех регионов России. Общее количество участников — 212 человек. Конкурсантам предстоит продемонстрировать уровень теоретической и практической подготовки.

Конкурсы профессионального мастерства в ПАО "Транснефть" проводятся в три этапа. На первом, отборочном, этапе соревнуются представители структурных подразделений, на втором этапе определяются лучшие представители основных профессий на предприятиях. В финальном, третьем этапе определяются победители на уровне ПАО "Транснефть".

Соревнования будут проходить одновременно на нескольких площадках — в Новокуйбышевском учебном комбинате, на Центральной базе производственного обслуживания, на площадке "Самара" — одном из крупнейших производственных объектов АО "Транснефть - Приволга".

Имена лучших представителей основных профессий системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов будут названы 4 июля 2019 года в ходе торжественной церемонии закрытия конкурса в Самарском академическом театре оперы и балета. Программой конкурса предусмотрены также экскурсионные программы.

Победители конкурса на звание "Лучший по профессии" ПАО "Транснефть" далее примут участие в международном конкурсе профессионального мастерства, который пройдет в августе 2019 года на объектах АО "КазТрансОйл" (Республика Казахстан).

В нем примут участие представители рабочих профессий компаний — членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН).