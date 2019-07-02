Молодежь Самарской области при поддержке МегаФона создает IT-технологии будущего

29-30 июня в Самарском государственном экономическом университете прошел отборочный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Технологии и решения, разработанные молодыми специалистами, станут мощным драйвером для развития всех отраслей экономики и социальной сферы региона. Генеральным партнером конкурса выступил МегаФон.

Драйвер развития

Конкурс специалистов в сфере цифровой экономики "Цифровой прорыв" проводится впервые в рамках поручений президента России Владимира Путина и реализации нацпроектов. Его главная цель - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

На торжественной церемонии открытия конкурса и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов зачитал приветственный адрес губернатора региона Дмитрия Азарова. "Очевидна колоссальная значимость цифровых технологий в сегодняшней экономике, социальной сфере, в жизни современного общества в целом. Высокие технологии не только характеризуют настоящее - они формируют, буквально создают будущее", - говорится в обращении главы региона.

Виктор Кудряшов отметил, что проведение очного этапа конкурса в Самарской области - это в том числе положительная оценка действий губернатора и правительства региона по созданию кадрового резерва и поддержке ИТ-компаний: "Информатизация, цифровые решения - это то, что, безусловно, способно стать мощным драйвером для развития всех отраслей экономики и социальной сферы. Уверен, что многие проекты, рожденные в рамках конкурса, повысят качество жизни в нашей области, принесут комфорт и благополучие всем жителям региона".

36 часов "мозгового штурма"

Региональный этап конкурса проводится в формате хакатонов - ограниченных по времени соревновательных мероприятий. Все участники делятся на команды, в каждой из которых есть менеджер-экономист, дизайнер и два-три программиста. Каждая команда в течение 36 часов должна разработать прототип программного продукта в одной из категорий - здравоохранение, образование и наука, транспортная логистика, ЖКХ и городская среда или государственные услуги. При этом команды не только выполняли задание, но и готовили его презентацию для профессионального жюри.

"Как показывает практика, 36 часов - минимальное необходимое время, чтобы создать рабочий прототип продукта. Круглосуточная работа в замкнутом пространстве с единомышленниками, без отвлечения на бытовые вопросы позволяет достичь латерального, нестандартного мышления и продвинуться в решении задачи дальше, чем за несколько месяцев работы в обычном режиме", - отметил руководитель конкурса "цифровой прорыв" Олег Мансуров.

В Самаре в конкурсе участвовало одновременно около 30 команд, более 130 человек, в финал вышли 15 команд. Всего же для участия в конкурсе "Цифровой прорыв" по стране было подано почти 66,5 тысяч заявок, из них в очный тур прошли 19,2 тысячи человек.

Финал конкурса состоится 20-22 сентября в Казани. Победители конкурса получат денежный приз в размере 500 тыс. рублей на команду, предложения о работе от ведущих компаний, а также грант на реализацию проекта от Фонда содействия инновациям.

Перспективное направление

Генеральным партнером конкурса выступило ПАО "МегаФон". Технический директор Поволжского филиала ПАО "МегаФон" Андрей Криштофович отметил, что для компании участие в проекте нацелено на решение сразу двух задач. В первую очередь это формирование будущего кадрового резерва: талантливые участники хакатона сразу обращают на себя внимание потенциального работодателя и впоследствии получают предложения о работе. Не менее важно второе направление - работа с разработанными в рамках конкурса проектами.

"Эти проекты формируют новые рынки, новую среду, в которой МегаФон планирует развиваться. Сегодня мы видим себя в большей степени не как телеком-компания, не как сотовый оператор, а как ИТ-компания, видим будущее именно за этим направлением. Поэтому следим не только за развитием основной отрасли, но и в целом за индустриальными трендами и технологическими проектами", - пояснил Андрей Криштофович.

Он рассказал, что сегодня в ПАО "МегаФон" создано отдельное направление, которое занимается перспективными ИТ-проектами, слабо связанными с основным бизнесом компании. Для этого создано специальное подразделение - так называемая "технологическая песочница". Здесь собираются и разрабатываются все перспективные проекты из самых разных отраслей.

"Мы собираем ИТ-проекты и в закрытом режиме пробуем их интегрировать в нашу существующую инфраструктуру. Если проект оказывается успешным, мы выпускаем его на рынок. Если же проект оказывается неэффективным или выявляются какие-то ошибки, то они не могут негативно повлиять на нашу основную деятельность", - рассказал Андрей Криштофович.

Так, например, недавно МегаФон представил своего юридического робота. Это программный продукт, который с помощью загруженных в него документов и практик позволяет автоматически выполнять работу юриста - выдавать заключения и формировать документы.