День семьи, любви и верности отметили трудовые династии Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода

За 74-летнюю историю КНПЗ здесь сложилось 50 трудовых династий. Общий стаж многих перешел далеко за столетний рубеж. Такая преданность семье и однажды выбранному делу отмечается не только заводом, но и обществом.

Например, большая династия Вагулиных, заработавших на заводе более 400 лет стажа, несколько лет назад была признана лучшей династией Самарской области! Они получили в подарок от губернии автомобиль "Лада Веста".

А у династии Этоковых-Рыжовых на предприятии трудится уже третье поколение: 10 членов семьи заработали суммарный стаж - 216 лет.

Родоначальник династии - Василий Этоков - фронтовик, был награжден медалью "За Отвагу". Он устроился на КНПЗ в 1952 году и посвятил родному заводу всю трудовую жизнь.

Его пример повлиял на выбор профессии сына, Владимира, который пришел на завод в 1974 году и отработал на одном предприятии 45 лет. Его супруга Любовь проработала на заводе 33 года. Будучи единственной женщиной в бригаде, она пользовалась среди коллег не только беспрекословным авторитетом, но и правом решающего голоса: "Как Люба сказала…"

Дочь Владимира - Надежда Рыжова - тоже работает на КНПЗ, она - главный специалист по эксплуатации систем и средств связи в отделе информационных технологий и связи.

Сейчас четверо внуков Владимира Этокова - Владимир, Вера, Виктор и Александр - на пути к выбору профессии. И очень высока вероятность, что делом жизни для кого-то из этих молодых членов семьи тоже станет нефтехимическая отрасль.

Основоположник династии Василий Этоков дал жизненный ориентир не только своему сыну, но и племяннику Вячеславу, который пришел на завод в 1972 году и проработал здесь более 30 лет.

Еще одни представители династии - Николай Рыжов и его супруга - имеют трудовой стаж на двоих 34 года.

Такие династии - гордость любого предприятия: семейные истории тесно связаны с историей завода, региона. У них профессиональное и ответственное отношение к своему делу и заводу, добрые взаимоотношения как в большой семье, так и с коллегами на предприятии. Они - хорошие примеры для молодежи и грамотные наставники. Это объединяет все династии завода.