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Определены победители конкурса "Лучший по профессии ПАО "Транснефть" 2019 года

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Определены победители XIX конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" среди работников организаций системы ПАО "Транснефть", который проходил в г. Самаре на базе АО "Транснефть - Приволга".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Соревнования проходили с 1 по 4 июля 2019 года на площадках Центральной базы производственного обслуживания, в аудиториях Новокуйбышевского учебного комбината, а также на объектах Самарского районного нефтепроводного управления: станции смешения нефти и полигоне площадки "Самара".

Особенность нынешнего конкурса — показательные соревнования ремонтных бригад АО "Транснефть - Приволга" и АО "Транснефть - Сибирь".

В конкурсе приняли участие 212 работников из 19 дочерних обществ компании. По итогам были определены лучшие представители 13 рабочих профессий нефтепроводной отрасли. Победители и призеры конкурса получили свои награды на торжественной церемонии, которая состоялась 4 июля 2019 года в Самарском академическом театре оперы и балета.

Награды вручил вице-президент ПАО "Транснефть" Борис Король. "Компания рассматривает конкурсы, как один из этапов роста профессионального мастерства. Ежегодно в систему повышения квалификации, на обучение персонала направляются значительные средства, и нам интересно узнать, какие результаты в этом направлении. Не устаю повторять, что участники конкурса "Лучший по профессии" — это золотое звено всей системы "Транснефть", — сказал Борис Король.

В церемонии закрытия конкурса принял участие заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Он отметил успешное взаимодействие региона с компанией "Транснефть" по всем направлениям сотрудничества и поздравил участников конкурса не только с возможностью продемонстрировать свои профессиональные навыки, но и возможностью побывать в Самаре, увидеть интересные места и достопримечательности города.

Генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев в своем выступлении отметил, что "коллектив предприятия за последний год сделал очень многое, чтобы конкурсанты показали высокий результат, чтобы продемонстрировали все, что они умеют и знают в своей профессии".

В завершении церемонии закрытия XIX конкурса профессионального мастерства символ конкурса "Лучший по профессии" — золотой баррель — был передан АО "Транснефть - Сибирь", которое примет финальный этап в 2020 году в г. Тюмени.

Победители конкурса XIX конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии":

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции
Носков Михаил Юрьевич, АО "Транснефть - Приволга"

Оператор товарный
Захаров Александр Николаевич, АО "Транснефть - Приволга"

Оператор товарный по нефтепродуктам
Насырова Карина Маратовна, АО "Транснефть - Урал"

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Султанов Радик Рустамович, ООО "Транснефть - Прикамье"

Слесарь по ремонту технологических установок
Трофимов Антон Павлович, АО "Транснефть - Приволга"

Трубопроводчик линейный
Шнейдер Денис Александрович, АО "Транснефть - Сибирь"

Лаборант химического анализа
Золотарева Светлана Борисовна, АО "Транснефть - Север"

Лаборант химического анализа по нефтепродуктам
Савостина Анастасия Александровна, АО "Транснефть - Приволга"

Водитель грузового автомобиля
Астапов Николай Александрович, АО "Транснефть - Приволга"

Машинист экскаватора
Сапрыкин Алексей Васильевич, АО "Транснефть - Приволга"

Электрогазосварщик
Петров Алексей Владимирович, АО "Транснефть - Север"

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Потемкин Андрей Валерьевич, АО "Транснефть - Север"

Охранник
Пилипенко Иван Васильевич, филиал ООО "Транснефть - Охрана" Сибирское МУВО

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