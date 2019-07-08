Контролирующим акционером "Самаранефтегеофизики" стала структура Роснефти

Геологоразведочная компания "Самаранефтегеофизика" сменила контролирующего акционера, им стали структуры Роснефти, сообщает "Самарское обозрение".

Структура собственности "Самаранефтегеофизики" сложна из-за большого объема привилегированных акций. В капитале "СНГЕО" дочерней структуре Роснефти ООО "РН-Трейд" (ранее ООО "Нефть-Актив") принадлежит около 55%, в то время как Росгеологии - лишь 38%. Таким образом, Роснефти формально принадлежит контрольный пакет самарской компании.

Однако, если вывести за скобки привилегированные акции, расклад сил кардинально меняется. В этом случае контрольный пакет уже у Росгеологии (50,66%), в то время как у Роснефти остается только 46,5%.

"Таким образом, ответ на вопрос, кто же, собственно, контролирует "СНГЕО", зависел от того, каким образом его акционеры распределяют дивиденды. Если дивиденды выплачиваются, привилегированные акции перестают быть голосующими", - поясняет издание.

В последнее время "СНГЕО" контролировала именно Росгеология, в то время как Роснефть в управлении компанией занимала роль пассивного наблюдателя. Постепенно между партнерами стали возникать разногласия. Касались они, в основном, распределения прибыли. Роснефть как пассивный акционер рассчитывала на максимальную доходность от своих ценных бумаг. Однако компания под управлением Росгеологии придерживалась прямо противоположной позиции. Формально дивиденды выплачивались, однако акционерам направлялась лишь малая часть прибыли, а основная сумма оставалась в самой компании.

В прошлом году акционеры "СНГЕО" решили направить на выплату дивидендов только 10% от полученной компанией прибыли, которая составила порядка 238 млн рублей. При этом, поскольку формально дивиденды выплачивались, Роснефть оставалась младшим партнером. В результате осенью 2018 г. отношения сторон вылились в открытый конфликт.

"НефтьАктив" подала иск в арбитражный суд с требованием оспорить решения собрания акционеров "СНГЕО", где собственники голосовали за выплату 10% дивидендов. В своем официальном сообщении компания публично признала, что ее акционеры находятся в состоянии конфликта. Формально "Нефть-Актив" требовала отказаться от выплаты дивидендов в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием компании. Несмотря на то что судебный процесс между Росгео и Роснефтью длится уже более восьми месяцев, точка в нем так и не поставлена.

На собрании акционеров "Самаранефтегеофизики", которое состоялось 27 июня, Роснефти удалось перехватить контроль над компанией. Это стало возможным после того, как акционеры "СНГЕО" решили не выплачивать дивиденды по итогам работы компании в 2018 г., а полученную прибыль в размере около 29 млн руб. направить на погашение убытков предыдущего периода.

Фактически Роснефти удалось получить именно то, за что она боролась. Причем, судя по всему, Росгеология сдалась без боя. За такое решение акционеры "СНГЕО" проголосовали фактически единогласно (99,99% акционеров). Уже 2 июля 2019 г. "СНГЕО" в официальном сообщении объявило о появлении у себя нового контролирующего лица, которым является компания

"РН-Трейд", и прекращении такого статуса у Росгеологии.

Сами участники конфликта пока не комментируют решения собрания акционеров.