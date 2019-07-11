Молодые специалисты АО "Самаранефтегаз" разрабатывают проекты по оптимизации производства

Проект молодого специалиста АО "Самаранефтегаз" Олеси Рузовой стал лучшим на прошедшей кустовой научно-технической конференции ПАО "НК "Роснефть" среди 16 работ, представленных нефтяниками из разных регионов в секции "Техника и технология добычи нефти и газа".

Олеся Рузова работает в АО "Самаранефтегаз" немногим более двух с половиной лет, и все это время молодой специалист активно вовлекался в поиски оптимальных путей решения производственных задач, стоящих перед предприятием. Это, по мнению Олеси, и дало ей возможность разработать выигрышный проект.

"Мой проект направлен на сокращение затрат на закупку новой насосно-компрессорной трубы за счет применения инновационной и на 100% эффективной технологии очистки, используемой при ремонте скважины, от забитости солями и парафинами", — рассказывает Рузова.

Речь идет о методе гидромониторной очистки. Успешное очищение трубы от солей происходит с помощью создания мощного напора струи воды за счет использования аппарата высокого давления и специальной "гидромониторной" насадки. При очистке от парафинов вместо насадки используется полиуретановая пробка, которая под воздействием давления выталкивает все отложения.

Жюри отметило практическую перспективу проекта Олеси Рузовой. Благодаря такой технологии становится возможным сэкономить средства, ранее запланированные на приобретение новой насосно-компрессорной трубы. Теперь Рузова готовится к следующему этапу конкурсных испытаний, которые пройдут в Москве. У проекта специалиста "Самаранефтегаза" хорошие шансы на успех.