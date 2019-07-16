Для академии футбола им. Юрия Коноплева нашли инвестора

Тольяттинскую Академию футбола имени Юрия Коноплева в ближайшие годы ждет масштабная модернизация, в которую вложится областное правительство и Akron Holding Павла Морозова. Такая информация была озвучена в понедельник, 15 июля, во время визита в академию губернатора Дмитрия Азарова.

Как сообщает сайт областного правительства, уже закуплен новый искусственный газон, ближайшие месяцы начнётся ремонт в корпусах, где живут воспитанники, в академии появятся два современных поля, спортивный манеж, площадка для индивидуальной тактической подготовки, диагностическое оборудование.

"Совместно с правительством Самарской области наметили такой план развития, предполагаемый срок реализации — 5 лет", — сообщил Павел Морозов.

Сейчас рассматривается вопрос о сотрудничестве с лучшими футбольными школами Голландии, Хорватии и Сербии. Решение о том, кто будет помогать "ставить спортивную часть" будет принято в течение августа.

"Мы готовы поддерживать академию, и эффект будет гораздо больше, когда мы объединим усилия, — отметил Дмитрий Азаров. — Есть желание восстановить былую славу академии, создать условия для того, чтобы она вновь гремела, чтобы был престиж — не только играть в команде, но здесь жить и тренироваться. Все для этого постараемся сделать".

Глава региона вручил академии сертификат на приобретение автобуса, на котором юные спортсмены могли бы добираться на соревнования.