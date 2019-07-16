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Для академии футбола им. Юрия Коноплева нашли инвестора

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинскую Академию футбола имени Юрия Коноплева в ближайшие годы ждет масштабная модернизация, в которую вложится областное правительство и Akron Holding Павла Морозова. Такая информация была озвучена в понедельник, 15 июля, во время визита в академию губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: samregion.ru

Как сообщает сайт областного правительства, уже закуплен новый искусственный газон, ближайшие месяцы начнётся ремонт в корпусах, где живут воспитанники, в академии появятся два современных поля, спортивный манеж, площадка для индивидуальной тактической подготовки, диагностическое оборудование.

"Совместно с правительством Самарской области наметили такой план развития, предполагаемый срок реализации — 5 лет", — сообщил Павел Морозов.

Сейчас рассматривается вопрос о сотрудничестве с лучшими футбольными школами Голландии, Хорватии и Сербии. Решение о том, кто будет помогать "ставить спортивную часть" будет принято в течение августа.

"Мы готовы поддерживать академию, и эффект будет гораздо больше, когда мы объединим усилия, — отметил Дмитрий Азаров. — Есть желание восстановить былую славу академии, создать условия для того, чтобы она вновь гремела, чтобы был престиж — не только играть в команде, но здесь жить и тренироваться. Все для этого постараемся сделать".

Глава региона вручил академии сертификат на приобретение автобуса, на котором юные спортсмены могли бы добираться на соревнования.

Академия Коноплева — одна из самых известных и успешных футбольных школ России. Ее воспитанники выступают за российские и зарубежные профессиональные футбольные клубы. На Чемпионате мира по футболу FIFA-2018 в составе сборной России играли три выпускника академии — Роман Зобнин, Илья Кутепов и Алан Дзагоев. Сейчас академия переживает не лучшие времена: материально-техническая база во многом устарела. талантливые тренеры и воспитанники "перетекают" в другие футбольные школы.

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