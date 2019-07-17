АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги традиционных соревнований по пожарно-прикладному спорту на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины".

Мероприятие проходило на центральном стадионе "Нефтяник" спортивного комплекса "Олимп" г. Бугуруслана Оренбургской области.

В соревнованиях приняли участие пять команд: Бугурусланского, Волгоградского, Самарского, Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО).

Профессиональный конкурс среди добровольных пожарных дружин (ДПД) АО "Транснефть - Приволга" организуется ежегодно с целью повышения боеготовности ДПД на объектах общества по предупреждению и тушению возможных пожаров, совершенствования навыков и приемов работы с пожарно-техническим оборудованием.

Соревнования по пожарно-прикладному спорту проходят в несколько этапов. На первом этапе конкурсанты преодолевают стометровую полосу с препятствиями, на втором — участвуют в пожарной эстафете, после чего демонстрируют мастерство в боевом развертывании от пожарной автоцистерны. На заключительном этапе проверяются теоретические знания правил пожарной безопасности на объектах организаций системы "Транснефть".

Представители Бугурусланского РНУ одержали командную победу в преодолении стометровой полосы с препятствиями, дружина Самарского РНУ стала лидером в пожарной эстафете. В боевом развертывании победили представители Бугурусланского РНУ, лучшими по теоретической подготовке стали работники Волгоградского РНУ.

По итогам общего зачета места на пьедестале почета распределились следующим образом: первое место заняла команда Бугурусланского РНУ, второе и третье места — Волгоградское и Самарское РНУ. Кубки и дипломы победителям на церемонии закрытия вручили заместитель начальника Бугурусланского РНУ Андрей Гаврилов, начальник службы пожарной безопасности АО "Транснефть - Приволга" и главный судья соревнований Максим Кучин.

Победители и призеры регионального этапа войдут в сборную команду АО "Транснефть - Приволга", которая примет участие в соревнованиях ДПД ПАО "Транснефть" 30 июля — 1 августа в г. Тюмени.