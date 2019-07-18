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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" вручило дипломы выпускникам нефтетехнологического факультета СамГТУ

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководство АО "Транснефть - Приволга" вручило дипломы выпускникам нефтетехнологического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Дипломы получили 63 выпускника факультета, девятерым из них были вручены магистерские дипломы, остальным — дипломы бакалавра. Красные дипломы вручены 19 выпускникам.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В торжественной церемонии приняли участие проректор СамГТУ по учебной работе Ольга Юсупова, декан нефтетехнологического факультета Кирилл Овчинников, заведующий кафедрой трубопроводного транспорта Владимир Тян, начальник отдела кадров АО "Транснефть - Приволга" Татьяна Арапова и начальник технического отдела АО "Транснефть - Приволга" Иван Белокопытов.

Двадцать три выпускника СамГТУ получили приглашения на работу в АО "Транснефть - Приволга".

АО "Транснефть - Приволга" ежегодно оказывает значительную финансовую помощь Самарскому государственному техническому университету, системно укрепляет материальную базу кафедры "Трубопроводный транспорт", в том числе макетами и действующими стендами, уникальными имитационными тренажерными комплексами. Ежегодно выпускники кафедры пополняют ряды молодых специалистов в подразделениях АО "Транснефть - Приволга".

В настоящее время за счет компании в университете обучаются по договорам 106 студентов. АО "Транснефть - Приволга" контролирует успеваемость студентов целевого набора и привлекает их к участию в производственной, учебно-ознакомительной и преддипломной практиках. Кроме того, студенты становятся участниками научно-практической конференции молодежи ПАО "Транснефть".

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