Руководство АО "Транснефть - Приволга" вручило дипломы выпускникам нефтетехнологического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Дипломы получили 63 выпускника факультета, девятерым из них были вручены магистерские дипломы, остальным — дипломы бакалавра. Красные дипломы вручены 19 выпускникам.

В торжественной церемонии приняли участие проректор СамГТУ по учебной работе Ольга Юсупова, декан нефтетехнологического факультета Кирилл Овчинников, заведующий кафедрой трубопроводного транспорта Владимир Тян, начальник отдела кадров АО "Транснефть - Приволга" Татьяна Арапова и начальник технического отдела АО "Транснефть - Приволга" Иван Белокопытов.

Двадцать три выпускника СамГТУ получили приглашения на работу в АО "Транснефть - Приволга".