Руководство АО "Транснефть - Приволга" вручило дипломы выпускникам нефтетехнологического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Дипломы получили 63 выпускника факультета, девятерым из них были вручены магистерские дипломы, остальным — дипломы бакалавра. Красные дипломы вручены 19 выпускникам.
В торжественной церемонии приняли участие проректор СамГТУ по учебной работе Ольга Юсупова, декан нефтетехнологического факультета Кирилл Овчинников, заведующий кафедрой трубопроводного транспорта Владимир Тян, начальник отдела кадров АО "Транснефть - Приволга" Татьяна Арапова и начальник технического отдела АО "Транснефть - Приволга" Иван Белокопытов.
Двадцать три выпускника СамГТУ получили приглашения на работу в АО "Транснефть - Приволга".
АО "Транснефть - Приволга" ежегодно оказывает значительную финансовую помощь Самарскому государственному техническому университету, системно укрепляет материальную базу кафедры "Трубопроводный транспорт", в том числе макетами и действующими стендами, уникальными имитационными тренажерными комплексами. Ежегодно выпускники кафедры пополняют ряды молодых специалистов в подразделениях АО "Транснефть - Приволга".
В настоящее время за счет компании в университете обучаются по договорам 106 студентов. АО "Транснефть - Приволга" контролирует успеваемость студентов целевого набора и привлекает их к участию в производственной, учебно-ознакомительной и преддипломной практиках. Кроме того, студенты становятся участниками научно-практической конференции молодежи ПАО "Транснефть".