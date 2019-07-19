В Приволжском районе прошел фестиваль театрализованных и обрядовых действ "Злат венец"

У хороших идей обязательно бывает долгая жизнь. Вот и фестиваль, который отгремел на прошлой неделе в песенном и хлебосольном районе, родился уже много лет назад, в 2006 году.

Сначала было дело

Придумала фестиваль Марина Адиякова, заместитель директора детской школы искусств села Приволжье. А началось все с того, что школа выиграла грант губернатора на реализацию небольшого творческого проекта.

Опыт был успешным, и по завершении проекта была издана книга "Венец души приволжской", в которую вошли фольклорные песни двух сел — Екатериновки и Давыдовки.

600 экземпляров книжки разлетелись по всей России и получили живой отклик. Стало понятно, что эту работу надо продолжать. Так и родился фестиваль, на который сначала приехали районные фольклорные коллективы, спустя год собрались хоры и исполнители из муниципалитетов губернии, а потом стали приезжать артисты из соседних областей. Районный фестиваль рос и менял статус.

В 2015 году фестиваль вышел на межрегиональный уровень. Если раньше певцы, танцоры и музыканты ежегодно съезжались на один день, то теперь они встречаются раз в два года и проводят вместе три насыщенных творческим общением дня. Сегодня фестиваль по праву претендует на всероссийский уровень: в этом году среди его участников семь коллективов из других регионов России.

Третий межрегиональный

Приволжский район радушно принял в этом году около 1000 гостей. Одних исполнителей более 300 человек. К ним присоединился многоликий и работящий "Город мастеров", состоящий из народных умельцев, занимающихся сохранением и развитием всевозможных народных промыслов.

Начался фестиваль 12 июля с "Приволжской вечерки". Организаторы планировали собрать всех на центральной площади села Приволжье, но дождик вмешался в их планы, и участники фестиваля провели яркий праздничный вечер в местном Доме культуры. А на другой день конкурсная программа развернулась на свежем воздухе, где декорациями веселым и шумным хороводам и представлениям стала природа этого живописного волжского села.

Кто точнее

При всей праздничности и внешней непринужденности происходящего борьба за первенство в песенном и танцевально-хороводном искусстве разыгралась нешуточная. Конкурсанты соревнуются в точном знании фольклорной основы и передаче манеры исполнения произведений. Компетентное жюри придирчиво вслушивалось и вглядывалось в исполнителей, определяя и художественную ценность материала, и этнографическую точность, и достоинства обработки произведений. Фольклорная песня и фольклорный театр оценивались по возрастным категориям. С особым вниманием жюри оценивало выступление детских коллективов. Все это говорит о том, что организаторы фестиваля относятся к фольклорному наследию с огромным вниманием и стремятся не просто его сохранять, но и развивать как часть национальной культуры, национального достояния, передавая подрастающему поколению.

Сегодня учредители фестиваля, среди которых региональное министерство культуры, Агентство социокультурных технологий и администрация Приволжского района, уже строят планы на будущее — следующий фестиваль должен получить статус всероссийского. И это настоящая победа творчества и любви к фольклору.

Место силы

Особо хочется сказать о том, в каком месте проходил фестиваль. По традиции гости собрались на территории усадьбы Самарина, с именем которого связан большой исторический пласт всего Приволжья. Дворяне Самарины на протяжении веков верой и правдой служили Отечеству, строили школы для крестьянских детей. Сейчас от усадьбы сохранились практически одни въездные ворота. Однако в том, что она будет восстановлена, сомнений нет. Глава района Евгений Богомолов по поручению губернатора уже готовит документацию на работы.

Евгений Богомолов, глава Приволжского района:

— Любовь к родной земле начинается с памяти о своих корнях, с уважения к истории и культуре народа. И наш фестиваль "Злат венец", который собирает под свои знамена людей творческих, не случайно приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Именно семья хранит уклад предков и передает его из поколения в поколение.