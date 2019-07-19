Молодежный форум ПФО "iВолга-2019" стартует 23 июля

В пятницу, 19 июля, по поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова помощник полпреда Владимир Колчин прибыл с рабочей поездкой в Самарскую область.

На площадке форума Владимир Колчин провел совещание по вопросам готовности окружного молодежного форума "iВолга" с ответственными представителями региональных органов государственной власти и дирекцией Форума, а также проинспектировал площадку, где пройдет крупнейшее окружное молодежное мероприятие.

Открывая совещание, Владимир Колчин напомнил, что в этом году форум провел "перезагрузку", которая коснулась основных направлений его работы и будет называться "iВолга 2.0".

Обновленная концепция "iВолги" была анонсирована в Москве на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, которое прошло под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Полюбившаяся молодым людям площадка должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной молодежной политики Российской Федерации.

По итогам приема основных объектов Форума (образовательные шатры, культурные и спортивные площадки, места проживания участников и др.) работа по подготовке признана удовлетворительной. Начиная с 22 июля начнется заезд на площадку участников Форума из всех регионов округа.

Напомним, молодежный форум ПФО "iВолга-2019" пройдет в Самарской области с 23 по 31 июля. В седьмой раз участники из 14 регионов ПФО и других субъектов России, а также молодежь иностранных государств (из 10 стран СНГ) будут обмениваться опытом и идеями, заниматься разработкой и реализацией различных гуманитарных, инновационных проектов, проходить образовательные программы.

Участие в мероприятии примут более 2,5 тыс. человек. Наиболее успешные ребята получают гранты на развитие в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году насчитывает 10 млн рублей. За время проведения форума уже более 300 проектов участников "iВолги" получили грантовую поддержку в размере более 56 млн рублей.

В ходе форума "iВолга 2.0" будут работать десять смен, содержание которых отражает стратегические направления государственной молодежной политики: "Наука и образование будущего", "Агрополис", "Ты — предприниматель", "PROспорт", "Инфоgram", "Победы страны — гордость поколений", "Труд Крут!", "Молодежная команда страны" (разделится на три подсмены: молодежное правительство, молодежный парламент и молодежная избирательная комиссия), "Культурный БУМ!", "iVolga International".

В этом году на форуме будет организован многофункциональный комплекс "Карьера будущего", в котором крупнейшие промышленные предприятия, представленные в Приволжском федеральном округе, будут проводить профориентационную деятельность для участников Форума "iВолга 2.0".

Принять участие в форуме смогут и представители маломобильной молодежи. Традиционно будет организован инклюзивный городок. Для комфорта участников оборудуют специальные палатки, на территории установят пандусы и гладкие дорожки для колясок.

Культурная составляющая "iВолги" будет ознаменована "Годом Театра" в России. В рамках форума состоится II окружной фестиваль молодежных театров, в котором будут презентованы постановки победителей регионального этапа окружного проекта "Театральное Приволжье".

Кроме этого, запланированы выставки арт-объектов и научно-технического творчества, спортивные и культурно-досуговые мероприятия. Ежедневно будет работать экспертный коворкинг-центр.

Гостями молодежного форума ПФО "iВолга" в 2019 году станут главы регионов округа, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители крупных некоммерческих общественных организаций и промышленных предприятий, ведущие спортсмены Российской Федерации, ученые.

30 июля, в торжественной церемонии закрытия, а также награждения победителей молодежного форума ПФО "iВолга 2.0" примет участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Молодежный форум ПФО "iВолга" является одним из самых популярных и посещаемых в России. В 2019 году число желающих принять участие в проекте превысило 13 тыс. человек.