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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию склад МТР на центральной базе производственного обслуживания в Новокуйбышевске

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию склад для хранения материально-технических ресурсов (МТР) на центральной базе производственного обслуживания (ЦБПО, г. Новокуйбышевск).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Новый склад для хранения МТР — самый большой из имеющихся складских помещений на ЦБПО. Объект оборудован современными системами инженерно-технического обеспечения — отопление, кондиционирование, безопасное освещение.

Предусмотрено хранение на специальных стеллажах металлопроката, мелких и среднегабаритных МТР, кабельно-проводниковой продукции, автошин, резино-технических изделий, а также деталей и готовых изделий, производимых на ЦБПО. Общий вес изделий и материалов, которые одновременно могут быть приняты на хранение, составит 22 тонны.

Ввод нового склада в эксплуатацию позволит повысить эффективность хранения материально-технических ресурсов, используемых в производстве, оптимизирует доставку материалов на производственные площадки ЦБПО, а также обеспечит сохранность качества выпускаемой продукции.

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