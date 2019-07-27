АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию склад для хранения материально-технических ресурсов (МТР) на центральной базе производственного обслуживания (ЦБПО, г. Новокуйбышевск).

Новый склад для хранения МТР — самый большой из имеющихся складских помещений на ЦБПО. Объект оборудован современными системами инженерно-технического обеспечения — отопление, кондиционирование, безопасное освещение.

Предусмотрено хранение на специальных стеллажах металлопроката, мелких и среднегабаритных МТР, кабельно-проводниковой продукции, автошин, резино-технических изделий, а также деталей и готовых изделий, производимых на ЦБПО. Общий вес изделий и материалов, которые одновременно могут быть приняты на хранение, составит 22 тонны.

Ввод нового склада в эксплуатацию позволит повысить эффективность хранения материально-технических ресурсов, используемых в производстве, оптимизирует доставку материалов на производственные площадки ЦБПО, а также обеспечит сохранность качества выпускаемой продукции.