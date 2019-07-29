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Экология Общество

АО "Транснефть - Приволга" провело мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в Самарской, Ростовской и Волгоградской областях

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в Самарской, Ростовской и Волгоградской областях.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Экологическая служба АО "Транснефть - Приволга" совместно с ООО "Транснефть - ТСД" выпустила более 187 тысяч мальков стерляди в реку Самару. Контроль за выпуском рыбы осуществляли представители Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства), которые признали мальков пригодными к выпуску.

Мальки стерляди были выращены ООО "Главрыба" в одном из рыбоводческих питомников. Для доставки их к месту запуска был использован специализированный транспорт для перевозки молоди рыб, который обеспечил кислородный и температурный режим в процессе транспортировки. По прибытии к месту запуска были проведены мероприятия по рециркуляции температуры, и спустя положенное для адаптации время мальки были выпущены в водоем.

Экологи Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" выпустили 28 тысяч мальков русского осетра в бассейн Азовского моря, реку Дон ниже Цимлянского гидроузла. Выпуск молоди произведен под контролем представителей Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

В июне текущего года экологи Волгоградского РНУ по договору с ООО "Главрыба" выпустили в реку Дон ниже Цымлянского гидроузла более 1,5 тысяч молоди сазана.

Искусственное восполнение водных биологических ресурсов является обязательным экологическим компенсационным мероприятием в рамках проведения работ по реконструкции участков нефтепроводов и подводных переходов через реки Волга, Кутулук, Большой Кинель, Малый Куберле и Средний Егорлык. В течение 2019 года предприятие планирует выпустить в Саратовское, Сорочинское и Волгоградское водохранилища 205 711 штук молоди рыбы.

Сохранение биоресурсов рек Приволжского региона, снижение негативного воздействия на водные биологические ресурсы, условия их обитания и воспроизводства в регионах присутствия — одно из приоритетных направлений в экологической деятельности АО "Транснефть - Приволга".

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