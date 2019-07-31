Сотрудники АО "Самаранефтегаз "достойно представили свое предприятие на финальном этапе корпоративного конкурса ПАО "НК "Роснефть", прошедшего в Уфе. Лучшие сотрудники нефтяной компании соревновались в 28 номинациях и специальной номинации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды — "За безопасный труд".

География конкурса включила в себя восемь федеральных округов. Это более сотни обществ, входящих в ПАО "НК "Роснефть" и тысяча участников престижного конкурса. Финалу предшествовал долгий отбор лучших в своих профессиях — от цехового этапа, когда выбирают по одному человеку из бригады, до регионального уровня.

Состязания проходили на производственных площадках ПАО АНК "Башнефть" и по традиции включали в себя теоретическую часть и практическую отработку заданий. Оценка теоретических знаний проходила в форме тестирования: в течение часа все конкурсанты должны были ответить на сорок вопросов по тематике своей специальности, промышленной, пожарной и экологической безопасности, знанию норм охраны труда и оказания первой медицинской помощи, а также других аспектов производственной деятельности. Нелегкой оказалась и практическая часть, на которой пять членов жюри оценивали прохождение участниками задания в условиях строго ограниченного времени.

"Справиться с волнением и сохранить максимальную концентрацию на всех этапах было непросто", — рассказывает трубопроводчик линейный ЦЭРТ №1 Анатолий Килин, завоевавший третье место в своей номинации. " Участие в конкурсе было чрезвычайно увлекательным. В предыдущие годы я два раза принимал участие в конкурсе на уровне АО "Самаранефтегаз", и в этом году впервые вышел в финал. Старался все сделать максимально точно. Думаю, что профессиональные соревнования среди сильнейших — это очень хорошая возможность проверить свои знания и повысить мастерство. Сам конкурс в Уфе, от приема участников до торжественной церемонии, прошел на очень высоком уровне и запомнится надолго".

Оператору технологических установок ЦПН №2 Дмитрию Рябчикову, занявшему в прошлом году второе место в номинации "Оператор технологических установок", в этом году удалось превзойти свой результат и стать первым в профессии: "Мы тщательно готовились к конкурсу в течение всего года. Три месяца проходили подготовку в учебном центре города Отрадный, тренировались в теории и отработке практических заданий. Благодарен всем, кто помогал нам на всех этапах конкурса — мастерам, начальникам управления, специалистам учебного центра, которые нас консультировали. Когда узнал, что занял первое место, испытал очень сильные эмоции — адреналин, радость от того, что добился поставленной цели. Это очень престижная награда для нефтяников. С каждым годом конкуренция среди участников и уровень их подготовки становятся выше, поэтому оказаться первым — большая честь".

Еще одно почетное первое место в нелегкой борьбе удалось завоевать электрогазосварщику АО "Самаранефтегаз", занятому на резке и ручной сварке, ЦДНГ №6 Дмитрию Бормотову. Третьей в своей профессии стала лаборант химического анализа ИХАЛ №2 Дарья Асташкина. Победителями в номинациях "Слесарь-ремонтник" (нефтепромыслового оборудования) и "Электрогазосварщик" по направлению "Безопасный труд" стали слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах добычи нефти, газа и газового конденсата, ЦЛАП-АСФ Василий Жиганов и электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке ЦДНГ №6 Дмитрий Бормотов.