Прокуратура заставила тольяттинскую УК перерассчитать плату за отопление

Прокуратура Автозаводского района Тольятти при проверке обнаружила, что ООО "УК ЖКХ г. Тольятти" собрала с жителей многоквартирного дома больше денег, чем требовалось. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По итогам эксплуатации многоквартирного дома в 2018 г. управляющая компания предъявила 135 собственникам к оплате за отопление 2 млн 407 тыс. руб., хотя поставщик коммунальной услуги с учетом экономии платы выставил к оплате сумму 2 млн 282 тыс. рублей. УК не произвела для жильцов корректировку платежей, что является нарушением.

Прокуратура внесла руководителю "УК ЖКХ г. Тольятти" представление с требованием перерассчитать плату за коммунальные услуги. После этого управляющая организация произвела корректировку.