16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани 15 квартир арестовали из-за долгов за электричество Преображение Крымской площади завершится к концу лета Тольяттинцам рассказали о корректировке платы за отопление в 2019 году Обновленный сквер Фадеева в Самаре откроется к 1 сентября Инициативные самарцы собирают деньги на экспертизу, которая поможет пересмотреть тарифы на мусор

ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура заставила тольяттинскую УК перерассчитать плату за отопление

ТОЛЬЯТТИ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати

Прокуратура Автозаводского района Тольятти при проверке обнаружила, что ООО "УК ЖКХ г. Тольятти" собрала с жителей многоквартирного дома больше денег, чем требовалось. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По итогам эксплуатации многоквартирного дома в 2018 г. управляющая компания предъявила 135 собственникам к оплате за отопление 2 млн 407 тыс. руб., хотя поставщик коммунальной услуги с учетом экономии платы выставил к оплате сумму 2 млн 282 тыс. рублей. УК не произвела для жильцов корректировку платежей, что является нарушением.

Прокуратура внесла руководителю "УК ЖКХ г. Тольятти" представление с требованием перерассчитать плату за коммунальные услуги. После этого управляющая организация произвела корректировку.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4