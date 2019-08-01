Дмитрий Азаров и Игорь Комаров оценили "Ярмарку вакансий" компании "ЛУКОЙЛ" на молодёжном форуме ПФО iВолга 2.0

В завершающий день работы форума полпред президента в ПФО и губернатор Самарской области посетили площадку ПАО "ЛУКОЙЛ".

Это первый опыт участия нефтяной компании на молодежной платформе. К слову, ЛУКОЙЛ не просто привез на форум свою экспозицию, но и организовал работу в формате "Ярмарки вакансий".

Площадку компании представили предприятия Приволжского федерального округа, от сектора разведки и добычи до секторов переработки, торговли и сбыта: ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", ООО "РИТЭК", ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт".

Политика компании "ЛУКОЙЛ" ориентирована на привлечение талантливой молодежи: около 40% персонала сегодня — это молодые сотрудники. Освоиться в условиях большой корпорации им помогают советы молодых специалистов, профессиональные конкурсы и стажировки. Разработаны программы поддержки: например, помощь в приобретении жилья, гранты на проведение и внедрение научных разработок.

На площадке проводились собеседования с потенциальными соискателями, также в банк вакансий принимались уже заполненные резюме. За время работы форума павильон посетило около тысячи участников, каждый пятый изъявил желание работать в нефтяной компании. Особенно ждут инноваторов в научно-техническом полигоне ЛУКОЙЛа — компании РИТЭК.

РИТЭК представлен в Самарской области территориально-производственным предприятием (ТПП). "Компания идет в ногу со временем, для нас очень важен научный потенциал, — говорит заместитель генерального директора ООО "РИТЭК", директор ТПП "РИТЭК-Самара-Нафта" Мухамeтвалей Хуснутдинов. — Поэтому мы рады принять участие в крупнейшем в ПФО молодежном форуме".

"iВолга" уже давно вышла за границы окружного мероприятия: среди участников — молодые люди из других регионов и десятка стран, по сути — молодежная "элита", и мы рассчитываем, что такие целеустремленные люди вольются в нашу производственную семью", — отметил заместитель генерального директора ООО "РИТЭК" по управлению персоналом Олег Богатов.

Неслучайно особое внимание нефтяников на "iВолге" было обращено на зону инноваций и технического творчества. Лучшие проекты и авторы разработок были взяты на заметку.

Валерия Лисина — одна из тех, кто планирует работать в "РИТЭК". Девушка окончила второй курс по специальности "Разработка и эксплуатация объектов добычи нефти" Самарского государственного технического университета. "Я не случайно нахожусь в шатре ЛУКОЙЛа. Это хорошая возможность узнать больше о компании. Я бы хотела в дальнейшем связать с ней свою карьеру. Здесь все очень наглядно — хорошие стенды, доступная информация, мне даже посоветовали специалиста, который поможет организовать преддипломную практику", — рассказала участница молодежного форума.