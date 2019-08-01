16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров оценили "Ярмарку вакансий" компании "ЛУКОЙЛ" на молодёжном форуме ПФО iВолга 2.0 "Самаранефтегаз" завоевал шесть призовых мест на смотре-конкурсе "Лучший по профессии — 2019" АО "Гипровостокнефть" приглашает на международную конференцию Новокуйбышевский НПЗ перевел комплекс газофракционирования на цифровую систему управления В Средневолжском НИИ "Роснефти" разработали инновационную технологию получения моющей присадки к моторным маслам

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Дмитрий Азаров и Игорь Комаров оценили "Ярмарку вакансий" компании "ЛУКОЙЛ" на молодёжном форуме ПФО iВолга 2.0

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати

В завершающий день работы форума полпред президента в ПФО и губернатор Самарской области посетили площадку ПАО "ЛУКОЙЛ".

Фото: предоставлено ООО "РИТЭК"

Это первый опыт участия нефтяной компании на молодежной платформе. К слову, ЛУКОЙЛ не просто привез на форум свою экспозицию, но и организовал работу в формате "Ярмарки вакансий".

Площадку компании представили предприятия Приволжского федерального округа, от сектора разведки и добычи до секторов переработки, торговли и сбыта: ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", ООО "РИТЭК", ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт".

Политика компании "ЛУКОЙЛ" ориентирована на привлечение талантливой молодежи: около 40% персонала сегодня — это молодые сотрудники. Освоиться в условиях большой корпорации им помогают советы молодых специалистов, профессиональные конкурсы и стажировки. Разработаны программы поддержки: например, помощь в приобретении жилья, гранты на проведение и внедрение научных разработок.

На площадке проводились собеседования с потенциальными соискателями, также в банк вакансий принимались уже заполненные резюме. За время работы форума павильон посетило около тысячи участников, каждый пятый изъявил желание работать в нефтяной компании. Особенно ждут инноваторов в научно-техническом полигоне ЛУКОЙЛа — компании РИТЭК.

РИТЭК представлен в Самарской области территориально-производственным предприятием (ТПП). "Компания идет в ногу со временем, для нас очень важен научный потенциал, — говорит заместитель генерального директора ООО "РИТЭК", директор ТПП "РИТЭК-Самара-Нафта" Мухамeтвалей Хуснутдинов. — Поэтому мы рады принять участие в крупнейшем в ПФО молодежном форуме".

"iВолга" уже давно вышла за границы окружного мероприятия: среди участников — молодые люди из других регионов и десятка стран, по сути — молодежная "элита", и мы рассчитываем, что такие целеустремленные люди вольются в нашу производственную семью", — отметил заместитель генерального директора ООО "РИТЭК" по управлению персоналом Олег Богатов.

Неслучайно особое внимание нефтяников на "iВолге" было обращено на зону инноваций и технического творчества. Лучшие проекты и авторы разработок были взяты на заметку.

Валерия Лисина — одна из тех, кто планирует работать в "РИТЭК". Девушка окончила второй курс по специальности "Разработка и эксплуатация объектов добычи нефти" Самарского государственного технического университета. "Я не случайно нахожусь в шатре ЛУКОЙЛа. Это хорошая возможность узнать больше о компании. Я бы хотела в дальнейшем связать с ней свою карьеру. Здесь все очень наглядно — хорошие стенды, доступная информация, мне даже посоветовали специалиста, который поможет организовать преддипломную практику", — рассказала участница молодежного форума.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1