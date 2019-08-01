16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров оценили "Ярмарку вакансий" компании "ЛУКОЙЛ" на молодёжном форуме ПФО iВолга 2.0 "Самаранефтегаз" завоевал шесть призовых мест на смотре-конкурсе "Лучший по профессии — 2019" АО "Гипровостокнефть" приглашает на международную конференцию Новокуйбышевский НПЗ перевел комплекс газофракционирования на цифровую систему управления В Средневолжском НИИ "Роснефти" разработали инновационную технологию получения моющей присадки к моторным маслам

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию санитарно-бытовой комплекс на НПС "Покровская" в Самарской области

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию современный санитарно-бытовой комплекс (СБК) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Строительство комплекса велось в течение одного года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть - Приволга" с целью обеспечения комфортных санитарно-бытовых условий труда и отдыха персонала НПС "Покровская" и командированных сотрудников из других подразделений предприятия.

Санитарно-бытовой комплекс предназначен для размещения административно-управленческих служб НПС "Покровская", в нем также предусмотрены жилой блок для размещения вахтовых бригад и столовая.

Комплекс оснащен современными и безопасными инженерными системами, которые поддерживают комфортный микроклимат в любое время года. Для размещения сотрудников предусмотрены современные системы отопления и вентиляции, яркое и безопасное освещение.

Примененные качественные отечественные материалы и оборудование позволяют экономить тепловую и электрическую энергию, что соответствует принципам экологической и энергетической политики ПАО "Транснефть".

На прилегающей к объекту территории проведено благоустройство, построена подъездная автодорога и автомобильная стоянка.

Наряду с выполнением производственных задач по обеспечению надежной и безопасной транспортировки нефти руководство АО "Транснефть - Приволга" уделяет большое внимание вопросам социальной политики, в том числе условиям труда и отдыха работников, повышению уровня культуры производства, быта и питания в районных управлениях и на НПС.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1