АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию современный санитарно-бытовой комплекс (СБК) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Строительство комплекса велось в течение одного года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть - Приволга" с целью обеспечения комфортных санитарно-бытовых условий труда и отдыха персонала НПС "Покровская" и командированных сотрудников из других подразделений предприятия.

Санитарно-бытовой комплекс предназначен для размещения административно-управленческих служб НПС "Покровская", в нем также предусмотрены жилой блок для размещения вахтовых бригад и столовая.

Комплекс оснащен современными и безопасными инженерными системами, которые поддерживают комфортный микроклимат в любое время года. Для размещения сотрудников предусмотрены современные системы отопления и вентиляции, яркое и безопасное освещение.

Примененные качественные отечественные материалы и оборудование позволяют экономить тепловую и электрическую энергию, что соответствует принципам экологической и энергетической политики ПАО "Транснефть".

На прилегающей к объекту территории проведено благоустройство, построена подъездная автодорога и автомобильная стоянка.

Наряду с выполнением производственных задач по обеспечению надежной и безопасной транспортировки нефти руководство АО "Транснефть - Приволга" уделяет большое внимание вопросам социальной политики, в том числе условиям труда и отдыха работников, повышению уровня культуры производства, быта и питания в районных управлениях и на НПС.