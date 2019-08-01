Новокуйбышевский "Экофест" подарил горожанам отличный праздник и напомнил об ответственном отношении к природе

Шестой экологический фестиваль порадовал новокуйбышевцев новыми встречами, оригинальными мастер-классами, занимательными викторинами, впечатляющими шоу, веселыми аттракционами и приятными подарками, сделанными своими руками.

На входе гостей встречали веселые зазывалы на ходулях и клоуны, которые раздавали шарики, звучала музыка, а ведущие приглашали публику поучаствовать в работе площадок. На сцене выступали силачи и артисты.

Организаторы — АО "Новокуйбышевский НПЗ" НК "Роснефть" и администрация Новокуйбышевска — постарались сделать этот городской праздник увлекательным путешествием для детей в мир экологии, науки, творчества и здорового образа жизни. И судя по настроению участников "Экофеста", им это удалось на славу.

В парке Победы были организованы тематические площадки, на которых яблоку негде было упасть. Одни ребята с удовольствием мастерили огромную чайку из пластиковых бутылок, прилаживая ей перья из бутылочного пластика. Другие делали удивительный картонный город. Третьи с замиранием смотрели, как прекрасная фея творит чудеса, смешивая разные вещества, в результате чего разгоралось пламя или появлялся густой белый дым. Четвертые, возможно впервые, взяли в руки маленькие лопаточки, чтобы посадить свой первый цветок. Пятые познавали тайны йоги на мастер-классе. Учились делать упражнения на дыхание и расслабление, сбрасывать напряжение, преодолевать стресс и слушать себя. А в фотозоне снимки на память с почти настоящим фестивальным белым медведем, кстати, собратом тех полярных мишек, защиту которых взяла на себя НК "Роснефть", делали все желающие, независимо от интересов.

Вот так, и словом, и делом, с доброй улыбкой и хорошими напутствиями маленьких горожан знакомят с удивительным миром природы, который нуждается в защите. Наталья Жулина привела свою дочку Ксюшу на "Экофест" впервые. Праздник очень хороший, познавательный. Ксюша с удовольствием помогает мастерить пластиковую чайку".

Лидия Ломакина, ветеран Новокуйбышевского НПЗ, ежегодно посещает праздник. В этот раз она взяла с собой внучку: "На мой взгляд, если заниматься своим здоровьем смолоду, быть в гармонии с природой, можно получить от жизни огромное удовольствие".

Мы живем для радости, сказал когда-то Даниил Гранин. Это и радость открытия, и радость познания, и радость созидания. Забота о природе тоже может приносить радость, потому что мы помогаем ей восстанавливать ресурсы и становиться чище.

"На "Экофесте" мы с мамой не впервые. Я знаю, что такое экология, — серьезно поддерживает разговор маленький Дмитрий, пересаживая в горшок бегонию. — Нужно беречь природу — не мусорить, не разводить костры, сажать деревья".

По словам и.о. руководителя городского департамента экологии Елены Тарасовой, "Экофест" проводится прежде всего для детей: "Привлекая внимание подрастающего поколения к экологии, мы формируем экологическую культуру, ответственное отношение к окружающей среде. От лица администрации Новокуйбышевска хочу выразить благодарность руководству НК НПЗ за идею фестиваля и огромную работу, которую они ведут в этом направлении не только на территории предприятия, но и в городе".

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране окружающей среды Новокуйбышевского НПЗ Даниил Костин убежден, что экология не может быть делом только предприятия или администрации: "Экология должна стать повседневной заботой каждого человека. Мы хотим донести до участников фестиваля мысль о том, что любой шаг как в профессиональной деятельности, так и в быту должен быть осознанным, потому что он влияет на окружающую среду, а значит, на будущее наших детей. В центре внимания фестиваля — дети. В игровой форме в конкурсах мы пытаемся донести до них прописные истины, сформировать бережное отношение к природе и окружающему пространству. Наш завод вкладывает большие средства не только в ключевые направления экологической программы предприятия, но и в социально значимые проекты. "Экофест" — один из них. И мы готовы проводить его ежегодно, понимая, что благодаря таким шагам мы сформируем экологическую культуру молодежи, которая сделает наш город лучше".

В основе экологической программы Новокуйбышевского НПЗ — модернизация производства, реализация которой позволит на 80 процентов обновить мощности. Это значит, что к 2020 году воздействие на окружающую среду снизится еще на 25 процентов. За сухими цифрами — строительство блока доочистки стоков, очистки топливных газов, площадки биодеструкции нефтесодержащих отходов с применением новейших технологий, оборудование резервуаров пантонами, рециклинг строительных отходов, научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы. Все это направлено на повышение эффективности и стабильности работы всех блоков предприятия.

Однако усилий одного предприятия, пусть даже такого крупного, как НК НПЗ, для обеспечения экологического благополучия Новокуйбышевска недостаточно. Бережно относиться к природе должен каждый, причем с самого раннего возраста. И тогда вместо брошенного пластика в местах отдыха на субботниках мы будем убирать только прошлогоднюю листву. "Экофест" работает как раз на это, на воспитание сознательного бережного отношения к нашему общему дому — природе.