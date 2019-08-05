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Конкурс профмастерства открывает новые возможности для личностного роста

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Владислав Июнин достойно представил АО "Самаранефтегаз" на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший релейщик-2019".

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

Владислав уже семь лет работает в нефтяной отрасли. Без отрыва от производства закончил Самарский технический университет, стал ведущим инженером отдела релейной защиты и автоматики АО "Самаранефтегаз", дочернего общества ПАО "НК "Роснефть". Для 24 лет — отличное начало профессиональной карьеры. Знания и опыт растут год от года, и Июнин уже дважды выходил на конкурсы профессионального мастерства, чтобы понять, что уже по плечу, а какие высоты еще не достигнуты и к чему стремиться.

Конкурс "Лучший релейщик — 2019" был организован "Московским учебным центром Единой энергетической системы" при поддержке министерства энергетики Российской Федерации. В Москве собрались лучшие молодые профессионалы отрасли из Роснефти, Газпрома, Россетей, чтобы себя показать и на других посмотреть.

Конкурс — это не только соревнования, в ходе которых релейщики демонстрируют теоретические знания и практические навыки. Это еще уникальная возможность узнать много нового о технологиях, приемах, опыте других компаний. Здесь можно прослушать цикл лекций от преподавателей профильных вузов, получить ответы на вопросы от настоящих мастеров своего дела, много лет работающих в энергетике.

"Я начал готовиться к конкурсу с начала 2019 года. Помогал мне начальник службы релейной защиты и автоматики цеха № 1 Андрей Владимирович Туев. Вместе мы штудировали литературу, отрабатывали практические навыки. Отправляясь на соревнования такого уровня, надо знать намного больше, чем необходимо в обычной работе. На конкурсе приходится знакомиться с таким оборудованием, которого нет в АО "Самаранефтегаз". Это было интересно и сложно одновременно", — признается Владислав. И он, и его наставник Андрей Туев привезли из Москвы в Самару целый ворох идей, которые можно использовать в повседневной работе. За достойное выступление на конкурсе Владиславу Июнину были вручены диплом, удостоверение и кубок: "Надеюсь, этот конкурс не последний. Мне нравится развиваться, расти профессионально. У нас работа такая: каждый новый день ставит новые задачи. И их нужно решать. Постоянное движение вперед помогает расти над собой".

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