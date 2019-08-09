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Работник АО "Транснефть - Приволга" — серебряный призер международного конкурса профессионального мастерства

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор товарный приемо-сдаточного пункта станции смешения нефти Самарского районного нефтепроводного управления Александр Захаров занял второе место на международном конкурсе профессионального мастерства, который проходил с 5 по 8 августа 2019 года в г. Атырау (Республика Казахстан) на базе АО "КазТрансОйл".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В соревнованиях по профессиональному мастерству приняли участие 44 специалиста крупнейших нефтетранспортных компаний — участниц Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН): российской "Транснефть", казахстанской "КазТрансОйл", белорусской "Гомельтранснефть Дружба", украинской "Укртранснафта", словацкой "Транспетрол", венгерской MOL и китайской CNPC.

Главная цель профессиональных соревнований — повышение престижа рабочих профессий и квалификации специалистов, обмен передовым опытом и знаниями.

Конкурсанты демонстрировали свое мастерство в восьми профессиях. Конкурсные комиссии оценивали теоретическую подготовку, практические навыки, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.

Перед началом конкурса представители стран-участниц МАТН заложили капсулу "Дружба" с посланиями будущим поколениям о технологиях в нефтепроводной отрасли.

В апреле 2019 года капсула "Дружба" была доставлена на площадку "Самара". Руководство и молодые специалисты АО "Транснефть - Приволга" заложили в нее послание ПАО "Транснефть". Далее капсула перемещалась по маршруту, пролегавшему через территории стран-участниц Международной ассоциации транспортировщиков нефти, и вернулась в Казахстан к открытию международного конкурса. Послания будут обнародованы на десятилетие ассоциации в 2023 году.

Международный конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" проводится раз в три года. Первый международный конкурс среди специалистов рабочих профессий нефтепроводного транспорта состоялся в 2003 году в г. Самаре.

Основными задачами мероприятия являются создание условий для развития высоких профессиональных стандартов ведущих профессий нефтетранспортной отрасли, изучение, распространение и внедрение передового опыта, повышение профессионального уровня рабочих ведущих профессий и развитие творческого отношения к труду.

С 1 по 4 июля текущего года г. Самара принимала более 200 участников финального этапа конкурса "Лучший по профессии" среди работников ПАО "Танснефть". Конкурс проводился на объектах АО "Транснефть - Приволга" по 13 профессиям. Сотрудники предприятия заняли шесть первых, два — вторых и два третьих места.

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