"Самаранефтегаз" приобрел Павловский лицензионный участок

По итогам аукционных торгов "Самаранефтегазом" - дочерним обществом НК "Роснефть" - приобретена лицензия на пользование недрами Павловского участка общей площадью 114 км². Извлекаемые запасы нефти Павловского участка составляют около 1 млн тонн, ресурсы оцениваются в 1,5 млн тонн нефти.

Участок расположен в Алексеевском районе Самарской области, на территории которого "Самаранефтегаз" ведет добычу нефти и газа. В данном районе имеется развитая транспортная инфраструктура, проходят газо- и нефтепроводы, линии электропередач.

В пределах Павловского участка находятся части запасов Богатыревского, Субботинского, Речного и Половецкого месторождений "Самаранефтегаза".

АО "Самаранефтегаз" активно участвует в аукционах на право пользования недрами с целью восполнения запасов углеводородов, расширения ресурсной базы и обеспечения устойчивого роста добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Так, за последние три года предприятие приобрело 11 участков недр в Самарской области.

Приобретение Павловского участка стало еще одним шагом в реализации долгосрочной стратегии развития НК "Роснефть" по восполнению ресурсной базы в стратегически важных регионах России.