В Поволжье прошла спартакиада ООО ИК "СИБИНТЕК"

9-10 августа на спортивный праздник собрались более 800 сотрудников одного из крупнейших и авторитетных системных интеграторов и поставщиков IT-услуг для нефтегазовой отрасли страны. Эти два дня запомнились им напряженными спортивными баталиями, яркими победами в компании коллег и единомышленников и, конечно, отличным настроением.

Раскрыть таланты

Очаровательные чирлидеры с блестящими помпонами зажигательно отплясывают посреди футбольного поля новокуйбышевского стадиона "Нефтяник". В тридцати метрах справа азартно гоняют мяч две команды футболистов. По беговой дорожке катят огромную шину от "Камаза", к стоящему тут же двухтонному микроавтобусу тщательно привязывают прочный канат. Через несколько минут здесь начнутся соревнования по силовому экстриму.

Свисток судьи — и силач начинает тянуть канат. Через 20 секунд машина уже на финишной черте, а зрители ревут от восторга.

Это уже вторая по счету корпоративная спартакиада ООО ИК "СИБИНТЕК". Впервые она прошла год назад в Москве. Первое место в ней заняла команда макрорегиона Поволжье, поэтому именно волжанам выпала честь принимать у себя второй корпоративный турнир. Восемь команд подразделений компании — Москва, Центр, Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток — всего более 360 спортсменов и более 500 болельщиков. И восемь дисциплин — мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, чирлидинг, перетягивание каната, силовой экстрим и стрельба. Отдельно были проведены дистанционные соревнования по киберспорту.

"В этом году мы добавили в список дисциплин баскетбол, стрельбу, силовой экстрим и киберспорт — все по инициативе наших сотрудников", — говорит руководитель блока корпоративной культуры Оксана Дружинина.

Для многих спартакиада стала шансом попробовать силы в разных видах спорта и раскрыть в себе новые таланты. Инженер КИПиА Ринат Сабиров из команды Западной Сибири давно мечтал поучаствовать в силовом экстриме, но решился только в этом году.

Сплоченность и уверенность

На стадионе — атмосфера настоящего праздника. Хотя соперники упорно бьются за победу, они ни на миг не забывают о том, что здесь все — одна компания и одна команда. Ведущий специалист отдела метрологии, член команды Поволжья по чирлидингу и перетягиванию каната Александр Сафронов участвует в спартакиаде уже не в первый раз. "Спартакиада — это очень серьезное объединение людей. В прошлом году на соревнованиях я познакомился со многими коллегами из других регионов, и когда потом ездил в командировки, везде встречал знакомых и друзей. Это очень помогает сплотиться, во время таких соревнований особенно отчетливо понимаешь, что мы — одна команда", — рассказывает он.

В результате напряженных баталий первое место в общекомандном зачете заняла команда Поволжья — наши земляки стали лучшими в киберспорте, в чирлидинге, мини-футболе, стрельбе и в теннисе, в волейболе завоевали "серебро", а в перетягивании каната — "бронзу". Команда Центр стала второй в общекомандном зачете, а замкнула тройку лидеров Западная Сибирь. Теперь по правилам спартакиады третий праздник спорта СИБИНТЕК будет принимать макрорегион Центр.

Дни спартакиады надолго запомнятся и участникам, и зрителям. Начальник сектора промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды, и по совместительству — основной бомбардир футбольной команды Поволжья Сергей Солынин признается: к соревнованиям команда готовилась целый год. "Играли, тренировались, участвовали в корпоративных лигах. И сегодня мы наконец сделали то, к чему стремились все это время! Соперники достались сильные, подготовленные, на каждую игру приходилось настраиваться отдельно. А победить нам помогла сплоченность, уверенность в своей команде. Кстати, на работе такая сплоченность нам тоже помогает — действуем синхронно и понимаем друг друга с полуслова!" — улыбается он.

"День был невероятным. Команды показали высочайший уровень мастерства. Желаю маленьких побед каждый день! А те, кто не смог победить сегодня, уже наверняка знает, как победить в будущем!" — делится впечатлениями заместитель генерального директора по производству — главный инженер ООО ИК "СИБИНТЕК" Екатерина Фролова.

Константин Кудряшов, директор филиала "Макрорегион Поволжье" ООО ИК "СИБИНТЕК":

— СИБИНТЕК традиционно уделяет серьезное внимание спорту. Мы арендуем для своих сотрудников спортивные залы, закупаем форму и даем каждому возможность бесплатно заниматься спортом. Заряд бодрости и хорошего настроения дают спартакиады, особенно когда наша команда выигрывает.