В воскресенье, 18 августа, на базе лагеря "Электроник-Дубрава" под Тольятти начал работу V межрегиональный форум "Созвездие IQ" — Самарский "Наноград". Познакомиться с профессией будущего, разработать программы по выходу из проблемных ситуаций предприятий реального сектора экономики приехали 156 талантливых школьников из Приволжского федерального округа.

Чтобы попасть на "Наноград", нужно было пройти отбор. Портфолио и конкурсные работы на суд экспертной комиссии направили порядка 300 человек. Наш регион представляют старшеклассники городов Самары и Тольятти, а также муниципальных районов.

Для школьников из Самарской, Пензенской, Кировской, Ульяновской, Оренбургской областей, а также из республик Мордовия, Удмуртия и Чувашия будут работать 15 мастерских, проведут 16 мастер-классов, видеоконференцию с представителями ведущих предприятий РФ, встречу со студентами и преподавателями вузов Самарской области, фестивальные вечера, спортивные мероприятия, коммуникативные игры.

В первый же день участники форума "Созвездие IQ" — Самарский "Наноград" разделились на команды, прошли игры на сплочение, познакомились с педагогами и кураторами. Последние на протяжении 10 дней будут помогать своим воспитанникам в разработке программ по улучшению уже существующего продукта, а также по разработке совершенно новых технологий.

"Созвездие IQ" — Самарский "Наноград" проводится в Самарской области при поддержке Правительства региона. Его цель — популяризация инженерных специальностей, поддержка и развитие одаренных школьников, их ранняя профориентация. Участникам форума предстоит на практике доказать свои знания. Командные решения и наработки они будут защищать перед представителями предприятий.

"На протяжении недели школьникам предстоит работать над решением "взрослых" задач. Возможно, эта "деловая игра" поможет им определиться с будущей профессией, — отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. — Самарский "Наноград" — это уникальная площадка, где у нас есть возможность лично познакомиться с талантливыми ребятами со всего Приволжского федерального округа. Работе с одаренными детьми в Самарской области уделяется особое внимание. На поддержку и раскрытие их способностей направлен и региональный проект "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Как пример — в этом году нами принято решение о приобретении и оборудовании 19 детских мини-технопарков по модели "Кванториума" в сельских школах области, что способствует приобщению учеников к техническому творчеству".

Сразу после торжественного открытия форума участники разошлись по своим мастерским, приступили к решению задач своего бизнес-кейса. Итоги работы подведут 25 августа, тогда же будут определены победители и вручены награды.