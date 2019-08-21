Проект "Межрегиональный форум по цифровой дипломатии" самарской студентки получил грант Росмолодежи

В Оренбурге 17 августа состоялась церемония закрытия Международного молодежного форума "Евразия Global", объединившего 800 молодых людей со всего мира. Это лидеры общественного мнения, молодые специалисты и профессионалы, осуществляющие свою деятельность в сфере международного молодежного сотрудничества, представители иностранной молодежи.

Международный молодежный форум "Евразия Global" проводился в четвертый раз, он входит в число шести площадок, за которыми по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина закреплен статус федеральных. Организаторы форума — Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Оренбургской области, ФГБУ "Ресурсный Молодежный Центр".

На официальном закрытии были подведены итоги Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи и объявлены проекты-претенденты на получение грантовой поддержки. Этот конкурс — один из проектов АНО "Россия — страна возможностей", которая была создана по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Конкурс проходил в номинации "Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития" по 9 направлениям: студенческие инициативы; добровольчество; развитие социальных лифтов; инициативы творческой молодежи; патриотическое воспитание; спорт, ЗОЖ, туризм; профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие; укрепление семейных ценностей; молодежные медиа.

Федеральные эксперты Грантового конкурса Росмолодежи провели консультации с авторами идей со всей страны, на публичных защитах было представлено 66 проектов. По итогам публичной защиты проектов 12 участников форума из 11 субъектов РФ были рекомендованы к получению грантовой поддержки на общую сумму свыше 4,5 млн рублей.

Проект "Межрегиональный форум по цифровой дипломатии" был представлен студенткой 4 курса Самарского национального исследовательского университета им С. П. Королёва Яной Сидоровой. Она готовила его в сотрудничестве с проектным офисом цифрового развития Самарской области. Проект посвящен привлечению высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий в регионы России посредством создания межрегионального ИТ-сообщества и комфортной среды для деятельности специалистов. Яна Сидорова стала обладателем гранта Росмолодежи в 1 млн рублей, проведение форума запланировано в Самаре на декабрь 2019 года.

Самарская область входит в десятку регионов России по уровню подготовки кадров в сфере информационных технологий. На повышение имиджа губернии в этом сегменте работают и проводимые фестивали, а также соревнования международного уровня, такие как "Volga CTF", VSFI, 404 fest и другие. Одним из глобальных направлений национального проекта "Цифровая экономика" является преодоление дефицита специализированных кадров: подобные мероприятия направлены на популяризацию профессии IT.