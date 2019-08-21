Как стать частью команды Куйбышевского НПЗ

Об этом специалисты кадровой службы предприятия рассказали на молодежном образовательном форуме "iВолга 2.0".

Форум "iВолга 2.0", уже в седьмой раз прошедший в Самарской области, собрал более двух тысяч талантливых и целеустремленных ребят из всех регионов Приволжского федерального округа. Одной из самых посещаемых локаций на "iВолге" стала площадка "Карьера будущего", где были представлены многие предприятия Самарской области, в том числе дочерние общества НК "Роснефть". У выставочного стенда Куйбышевского НПЗ был настоящий ажиотаж: сотрудники отдела оценки и развития персонала рассказали участникам форума о карьерных возможностях на предприятии.

— Молодых людей интересует, какие специалисты требуются заводу, — рассказывает начальник отдела оценки и развития персонала КНПЗ Юлия Викторовна Чемерская. — Будущим инженерам важно найти работу по специальности на стабильном и перспективном предприятии, с достойной оплатой труда и социальными гарантиями. Многие из форумчан уже слышали о том, что Компания поддерживает молодых специалистов, и поэтому посетители выставки спрашивали, как эта программа работает именно на КНПЗ. Мы делились конкретными историями успеха наших коллег, когда за несколько лет молодые специалисты постепенно выросли с рабочих специальностей до руководящих должностей. Главное, проявлять лидерские качества, активность и желание развиваться, совершенствоваться профессионально.