16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре открылась конференция АО "Гипровостокнефть" В Поволжье прошла спартакиада ООО ИК "СИБИНТЕК" В регионе продали четыре нефтяных участка за 840 млн рублей "Мастер" приглашает на обучение по новому адресу Команда инноваторов — мы все! Зачем на Сызранском НПЗ запустили инновационный портал

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Как стать частью команды Куйбышевского НПЗ

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Об этом специалисты кадровой службы предприятия рассказали на молодежном образовательном форуме "iВолга 2.0".

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Форум "iВолга 2.0", уже в седьмой раз прошедший в Самарской области, собрал более двух тысяч талантливых и целеустремленных ребят из всех регионов Приволжского федерального округа. Одной из самых посещаемых локаций на "iВолге" стала площадка "Карьера будущего", где были представлены многие предприятия Самарской области, в том числе дочерние общества НК "Роснефть". У выставочного стенда Куйбышевского НПЗ был настоящий ажиотаж: сотрудники отдела оценки и развития персонала рассказали участникам форума о карьерных возможностях на предприятии.

— Молодых людей интересует, какие специалисты требуются заводу, — рассказывает начальник отдела оценки и развития персонала КНПЗ Юлия Викторовна Чемерская. — Будущим инженерам важно найти работу по специальности на стабильном и перспективном предприятии, с достойной оплатой труда и социальными гарантиями. Многие из форумчан уже слышали о том, что Компания поддерживает молодых специалистов, и поэтому посетители выставки спрашивали, как эта программа работает именно на КНПЗ. Мы делились конкретными историями успеха наших коллег, когда за несколько лет молодые специалисты постепенно выросли с рабочих специальностей до руководящих должностей. Главное, проявлять лидерские качества, активность и желание развиваться, совершенствоваться профессионально.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1